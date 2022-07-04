Sirena 78, İlk Kez Çıkacağı Cannes Yat Festivali'nin Yıldızı Olacak

Yat endüstrisinin en önemli fuarlarından biri olan Cannes Yat Festivali, bu yıl 6-11 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her sene sektörün en büyük markalarının yeni modellerini sergilediği fuarın bu seneki yıldızlarından biri de Sirena 78 olacak. Kısa sürede adını, endüstrinin en büyük süperyat üreticilerinin arasına yazdırmayı başaran Sirena Yachts’ın yeni modeli Sirena 78, dünyanın karşısına ilk kez Cannes Yat Festivali’nde çıkacak.

Sirena 78’in daha şimdiden gördüğü yoğun ilginin çok daha iyisini yapmak için tüm Sirena Marine ekibini heyecanlandırdığı ve motive ettiğini söyleyen Sirena Marine CEO'su Çağın Genç, “Sirena Marine olarak yarı deplasman tekneleri sınıfında seri üretim yapan hiçbir markanın sunmadığı müşteriye özel kişiselleştirme imkanını sunuyoruz. İç ve dış tasarımının sahibinin isteğine göre düzenlenebilmesi için birçok seçenek sunan Sirena 78’de bu konuda çıtayı daha da yukarı çekerek tekne severlerin takdirini kazanmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Daha dünya lansmanını dahi yapmadan Sirena 78’e böyle yoğun bir ilgi olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Sirena Marine Ticari Direktörü Ali Onger ise “Sirena 78’e farklı ülkelerden yoğun bir ilgi var. Dünyanınn dört bir yanındaki bayilerimizle güçlü bir küresel ağa sahip bir marka olarak birçok ülkeden aldığımız geri bildirimler, deniz tutkunlarının büyük bir heyecanla Sirena 78’i beklediğini gösteriyor” dedi.

Uzun menzilli seyir kapasitesine sahip tam donanımlı bir cruiser olarak tasarlanan Sirena 78’in alametifarikası, iç ve dış tasarımının sahibinin isteğine göre düzenlenebilmesi. Örneğin flybridge’i tekne sahibinin isteğine göre açık, yarı kapalı veya tamamen kapalı olarak tasarlanabiliyor. Bu seçenek, Sirena 78’in farklı iklimlerde rahatlıkla kullanılabilmesine imkan tanıyor.

Flybridge, yarı kapalı ya da tamamen kapalı olarak tercih edilse dahi içerinin aydınlığından ödün verilmiyor. Çok büyük pencereleri sayesinde flybridge, tamamen kapalı bile olsa gün ışığı ve deniz manzarasıyla bütünleşiyor. Sirena 78’in salonu da sahibinin isteğine göre iki farklı seçenekte tasarlanabiliyor.

Gelelim Sirena 78’in herkesi çok etkileyecek devrim niteliğindeki özelliğine... Sirena 78’in mühendisleri çok farklı bir yeniliğe imza attı ve bazı mobilyaları yerlerine sabitlemek yerine hareket edebilecek şekilde tasarladı. Sirena 78’de kanepe ve puf gibi mobilyalar istenilen yere yerleştirilebiliyor ve tekne sahibi canı istediğinde yerleşim düzenini değiştirebiliyor.

Güvertede cesur yenilik

Sirena 78’in sıra dışı tasarımının dikkat çekici bir başka özelliği de ana güvertede kaptan köşkünün bulunmaması. Bu sayede güverte tamamen misafirlere kalıyor ve onlara ferahfeza bir alan sunuyor.

Ana güverteden içeri girildiğinde devasa mutfağa ulaşılıyor. Mutfağın ortasında yer alan ada tezgah, kimi zaman sohbet eşliğinde kahve içmek kimi zaman da birlikte yemek hazırlamak için samimi bir buluşma noktası. Sirena 78’in mutfağı, ada dışındaki geniş tezgahı, derin lavabosu, tam donanımlı ekipmanı ve ekstra saklama alanlarıyla yemek hazırlama işini büyük bir keyife dönüştürüyor.

Yeni modelin ana kamarası da göz kamaştırıcı büyüklükte. Gövdenin tüm enine yayılan ana kamara özel banyosu ve ayrı giyinme alanıyla tekne sahibine müthiş bir konfor sunuyor. VIP kamara ise baş tarafta yer alıyor. Ebeveyn banyosuna sahip VIP kamara, geniş pencereleriyle deniz manzarasını ve gün ışığını olduğu gibi içeriye taşıyor.

Sirena 78’in görenleri büyüleyecek yanlarından biri de yenilikçi ön güverte alanı. L şeklindeki kanepelere masalarla birlikte iskele ve sancaktaki devasa güneşlenme alanının eşlik ettiği bu alan kalabalıktan uzak güneşin tadını çıkarmak isteyenleri ıssız bir plaj gibi kucaklıyor.

Geniş hacmiyle sınıfındaki rakiplere fark atan Sirena 78, uzun menzili sayesinde sahibini en konforlu koşullarda yeni ufuklara doğru unutulmaz seyirler vaat ediyor. Yaşanabilirlik ve özelleştirilebilmeye odaklanan tasarım konsepti sayesinde Sirena 78, benzerleri arasında özel bir yere sahip.