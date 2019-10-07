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Limanda yükleme yapan vinç devrildi

Limanda yükleme yapan vinç devrildi

Bartın'da, limanda yükleme yapan vinç, geminin üzerine devrildi.  Olayda vinç operatörü yaralandı.

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Bartın Limanı'nda dün meydana gelen olayda limanda 'Astra Marine' isimli kuru yük gemisine çimento maddesi 'klinker' yükleyen vinç, bilinmeyen devrildi.

Geminin vincin üzerine devrildiğini görenler hemen  durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vinç operatörü Arif Karagöz'ü hastaneye kaldırdı. Karagöz tedavisinin ardından taburcu edildi. Vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Vira Haber

 

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