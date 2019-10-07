Yavuz sondaja başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da 10. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. Bakan Dönmez, "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak." açıklamasında bulundu. Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

"FATİH, FİNİKE BÖLGESİNDE SONDAJINA DEVAM EDİYOR"

Fatih sondaj gemisinin çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Dönmez, "Finike bölgesinde 4 bin 300 metrede sondajına devam ediyor, 500-600 metre daha derinleştireceğiz." diye konuştu.

"ENERJİDE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Sektörümüzden gelen talep doğrultusunda Kasım ayının 2. haftasını enerji çalışanlarının haftası olarak kutlayacağız" diyen Dönmez, "Sektörümüzde 500 bin kişi çalışıyor. Enerji çalışanları haftası bizimle çalışmak isteyen pek çok kişinin katılımları konusunda yardımcı olacak. Bu ve benzeri uygulamalarımızla enerjide örnek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vira Haber