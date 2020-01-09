Limanlara yeni demir yolları yapılacak

TCDD Genel Müdürlüğünde düzenlen "Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler" konulu basın toplantısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, hükümet olarak ilk günden bu yana, ulaşım altyapısının tüm yaşam alanlarını geliştiren, dönüştüren temel unsur olduğu gerçeğiyle hareket ettiklerini vurguladı. Elektrikli ve sinyalli hat oranını 2023'e kadar yüzde 77'ye ulaştırmayı amaçladıklarının altını çizen Turhan, "Lojistik merkezlerle sanayicimize, kara yolu, demir yolu, deniz yolu erişimi ile kombine taşımacılık imkânı da sunmaya başladık." ifadelerini kullandı.

16 milyon metrekare konteyner ve elleçleme sahası sağlanacak

Turhan, planlanan 25 lojistik merkezin tamamlandığında, sektöre 72,6 milyon ton ve 4,1 milyon TEU ilave taşıma imkanı ile 16,2 milyon metrekare konteyner stok ve elleçleme sahası sağlayacaklarını anlatarak, "Bugüne kadar 9 lojistik merkezi işletmeye aldık. Yapımları tamamlanan Mersin (Yenice), Konya (Kayacık) lojistik merkezleri bu yıl hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.

Kars ve İzmir Kemalpaşa lojistik merkezlerin yapım çalışmalarına devam ettiklerine işaret eden Turhan, sözleşmesi imzalanan Sivas lojistik merkezin, yapım çalışmalarına bu yıl başlayacaklarını kaydetti.Turhan, kara limanı da dedikleri organize sanayi bölgelerini demir ağlarla birbirine bağlayarak iş insanlarının rekabet gücüne güç katacaklarını bildirdi.

7 limana daha demir yolu yapılacak

Gelecek dönemde 38 OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 üretim tesisine yönelik toplam 294 kilometre uzunluğunda iltisak hattı daha yapacaklarını aktaran Turhan, "Yüklerin daha hızlı ve ekonomik taşınması amacıyla limanlara da demir yolu bağlantıları yapıyoruz." dedi.

Turhan, 10 liman ve 4 iskeleye olmak üzere toplam 85 kilometre demir yolu bağlantısı bulunduğunu ifade ederek, Filyos, Çandarlı gibi önemli limanlar olmak üzere 7 limana da demir yolu bağlantısı yapacaklarını bildirdi.

Vira Haber