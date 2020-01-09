Ankara’ya kritik ülkeden bir ziyaretçi

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerden sonra siyasi iştişareler için yarın Ankara’ya gelecek olan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ile yapılacak görüşmede, ikili ilişkiler bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Themistoklis Demiris başkanlığındaki heyetler arasında 10 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da görüşmeler yapılacaktır. Siyasi istişarelerde, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır" dedi.

Vira Haber