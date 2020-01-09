Ödevleri sayesinde ihtiyaç sahibine akülü sandalye alacaklar

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 200 öğrenci tarafından, "doğaya saygı" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında toplanan 20 bin mavi kapak, 9 bin plastik şişe ve 2 bin pil toplayarak çevreci bir çalışma gerçekleştirdiler.

Topladıkları mavi kapaklarla ihtiyaç sahibi bir kişiye akülü tekerlekli sandalye almayı planlayan öğrenciler diğer atıkları ise geri dönüşüme gönderecek.

Proje sorumlusu biyoloji öğretmeni Canan Başak da öğrencilerin örnek çalışma gerçekleştirdiğini aktararak, "Bu çalışmayla ilçenin doğasını bir nebze korumuş olduk." ifadesini kullandı.

Vira Haber