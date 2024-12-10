Limanlarda 5,5 Milyon Ton Petrol Elleçlendi

Bakan Uraloğlu, elleçlenen konteynerin ise yüzde 16,1 artarak 1 milyon 126 bin 736 TEU olduğunu belirterek “Kasım ayında taşınan yük cinsleri arasında bir önceki aya göre en fazla artış 5 milyon 586 bin 424 ton ile ham petrol oldu.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı Ocak-Kasım dönemi denizcilik istatistiklerini açıkladı. Deniz ticaretinden daha fazla pay almak için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Bu yıl kasım ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yıla göre yüzde 13,7 artışla 43 milyon 453 bin 419 tona ulaştı. 11 ayda elleçlenen yük miktarı ise 485 milyon 385 bin 610 ton oldu.” ifadelerini kullandı.

Yurt Dışı Yük Taşımaları Yüzde 11,9 Arttı

Kasım ayında Türk limanlarından yurt dışı limanlarına giden yük miktarının ise 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 0,8 azalarak 11 milyon 281 bin 574 ton olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 21 milyon 188 bin 520 ton olarak gerçekleşirken yurt dışı yük taşımaları yüzde 11,9 artışla 32 milyon 740 bin 94 tona ulaştı.” açıklamasında bulundu.

Aliağa Bölge Liman Başkanlığı Zirvede

Kasım ayında bölge liman başkanlıkları arasında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 453 bin 572 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Aliağa’yı, 6 milyon 686 bin 312 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 403 bin 280 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti." dedi.

Uraloğlu, kasım ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 956 bin 963 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 26 bin 362 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.

En Fazla Artış Ham Petrolde

Kasım ayında taşınan yük cinsleri arasında önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin ham petrol olduğunu söyleyen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Limanlardan 5 milyon 586 bin 424 ton ham petrol elleçlendi. Ayrıca bu ayda portland çimento 861 bin 781 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat takip etti. Ham petrol yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, briketlenmemiş taşkömürü ve hurda demir takip etti."

En Fazla Yük Rusya’dan Geldi

Uraloğlu, kasımda limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya olduğunu, bunu Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya’ya yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. Uraloğlu, deniz yolu ile Türk limanlarına gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu belirtti.

Yurt Dışı Yükünün Yüzde 7,5’ini Türk Bayraklı Gemiler Taşıdı

Bakan Uraloğlu, kasım ayında limanlarda elleçlenen 32 milyon 470 bin 94 ton yurt dışı yükün yüzde 7,5’inin Türk bayraklı gemilerle taşındığını kaydederek “Türk bayraklı gemiler ile yurt dışına taşınan yük miktarı 2 milyon 436 bin 123 ton ile önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile yurt dışından taşınan yük miktarı ise 30 milyon 33 bin 971 ton ile önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttı."

Elleçlenen Konteyner Miktarı 16,1 Arttı

Kasımda limanlarda elleçlenen konteyner miktarının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 1 milyon 126 bin 736 TEU’ya ulaştığına işaret eden Uraloğlu, yılın ilk 11 ayında limanlardan elleçlenen konteyner miktarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artarak 12 milyon 422 bin 38 TEU'ya çıktığının altını çizdi. Uraloğlu ayrıca, yurt dışı konteyner taşımalarının yüzde 12,5’inin Türk bayraklı gemiler ile gerçekleştiğini kaydetti.

Vira Haber