Marmaris’e 3 Günde Metrekareye 158.2 M3 Yağmur Düştü

Marmaris’e Cuma akşamından bu bayana metrekareye 158.2 metreküp yağış düştü.

Cuma akşamı başlayan ve etkisini sürdüren yoğun yağışlar nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağışın etkili olduğu alanlarda vatandaşlardın mağdur olmaması için yoğun mesai harcarken, 3 gün içinde Muğla’ya düşen yağış miktarı da belirlendi. Cuma gününden bu güne kadar Marmaris’e 158.2, Ula’ya 86.3, Köyceğiz’e 77, Menteşe’ye 59.8, Ortaca’ya 53.5, Milas’a 46.8 ve Dalaman’a 45 metreküp yağış düştü.

Tüm çalışmaları ve gelişmeleri yakından takip ediyorum.



Vira Haber