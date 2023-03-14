Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarı Düşüşte

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2023 yılı Şubat ayı konteyner istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2023 yılı Şubat ayında Türk limanlarında elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalarak 840 bin 593 TEU olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde ise Türk limanlarında elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,4 azalarak 1 milyon 834 bin 685 TEU olarak kaydedildi.

İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri %9,7 azaldı

Şubat ayında Türk limanlarında elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %11,1 azalarak 664 bin 94 TEU oldu. Şubat ayında Türk limanlarında gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre %9,7 azalarak 330 bin 627 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre %12,5 azalarak 333 bin 467 TEU olarak gerçekleşti.

Kabotaj’da elleçlenen konteyner miktarı %19,0 azaldı

2023 yılı Şubat ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %19,0 azalarak 48 bin 824 TEU oldu. Şubat ayında Türk limanlarında elleçlenen transit konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre %35,8 azalarak 127 bin 675 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2023 yılı Şubat ayında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 224 bin 748 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 159 bin 770 TEU’sunu (%71,1’ini) dış ticarete konu konteynerler, 57 bin 697 TEU’sunu (%25,7’sini) transit konteynerler ve 7 bin 281 TEU’sunu da (%3,2’sini) kabotajda taşınan konteynerler oluşturuyor. Ambarlı Bölge Liman Başkanlığını 142 bin 848 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 139 bin 363 TEU ile Mersin Bölge Liman Başkanlığı takip etti. 2023 Şubat ayında 14 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 725 bin 364 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin %86,3’ünü oluşturuyor.

En fazla konteyner elleçlemesi Yunanistan ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

Yunanistan, 2023 yılı Şubat ayında 92 bin 48 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan’ı sırasıyla 80 bin 623 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar ve 66 bin 288 TEU ile İsrail ile yapılan taşımalar takip etti.

En fazla konteyner yüklemesini Mısır’a giden konteynerlerde

2023 yılı Şubat ayında Türk limanlarında denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 44 bin 63 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %91,6’sı (40 bin 345 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 26 bin 740 TEU ile Yunanistan’a ve 26 bin 230 TEU ile İsrail’e yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

En fazla konteyner boşaltmasını Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu

2023 yılı Şubat ayında Türk limanlarında denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 56 bin 281 TEU ile Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %95,4’ü (53 bin 701 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan’ı sırasıyla, 35 bin 239 TEU ile İsrail’den ve 31 bin 376 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

Dış ticarette taşınan konteynerlerin %9,9’u Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti

2023 yılı Şubat ayında Türk limanlarında elleçlenen dış ticarete konu 664 bin 94 TEU konteynerin %9,9’u Türk bayraklı gemilerle taşındı. Şubat ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 azalışla 65 bin 810 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %11,7 azalışla 598 bin 284 TEU oldu.

Dolu konteyner elleçlemeleri %18,9 azaldı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına baktığımızda, 2023 yılı Şubat ayında Türk limanlarında elleçlenen boş konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 azalarak 202 bin 672 TEU oldu. Şubat ayında Türk limanlarında elleçlenen dolu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %18,9 azalarak 637 bin 921 TEU olarak gerçekleşti. Şubat ayında Türk limanlarında elleçlenen toplam 840 bin 593 TEU konteynerin %26,1’ini (219 bin 45 TEU) 20’ lik konteynerler, %73,8’ini (619 bin 946 TEU) 40’lik konteynerler ve %0,2’sini (bin 602 TEU) de 40’ ten büyük konteynerler oluşturdu.

Vira Haber