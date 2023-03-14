Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı Şubatta Düşüşe Geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıkladığı şubat ayı elleçleme verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,9 azalarak 37 milyon 994 bin 576 ton olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Şubat döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 azalarak 81 milyon 909 bin 654 ton olarak kaydedildi.

Dış ticaret taşımaları %11,5 azaldı

2023 yılı Şubat ayında Türk limanlarında gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 azalarak 8 milyon 950 bin 650 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azalarak 18 milyon 601 bin 228 ton olarak gerçekleşti. Şubat ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 azalarak 27 milyon 551 bin 878 ton oldu.

Transit yük taşımaları %9,2 azaldı

2023 yılı Şubat ayında Türk limanlarında denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 azalarak 5 milyon 642 bin 936 ton oldu. Şubat ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 4 milyon 799 bin 762 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 azaldı.

En fazla yük elleçleme Aliağa Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2023 yılı Şubat ayında Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 6 milyon 365 bin 870 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin 5 milyon 595 bin 998 tonunu (%87,9’unu) dış ticaret yükleri, 741 bin 145 tonunu (%11,6’sını) kabotaj yükleri ve 28 bin 727 tonunu ise (%0,5’ini) transit yükler oluşturuyor. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 33 bin 89 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 284 bin 342 ton ile Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Şubat ayında 37 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşirken, en fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 31 milyon 839 bin 209 ton yük elleçlenmiş olup limanlarda elleçlenen toplam yükün yüzde 83,8’ini oluşturdu.

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento oldu

2023 yılı Şubat ayında portland çimento yük cinsi, Türk limanlarında elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 685 bin 275 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 544 bin 220 ton ile feldispat ve 350 bin 769 ton ile klinker yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) oldu

2023 yılı Şubat ayında LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) yük cinsi, Türk limanlarında elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 1 milyon 965 bin 5 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 1 milyon 695 bin 857 ton ile ham petrol ve 1 milyon 520 bin 603 ton ile hurda demir yük cinsleri takip etti.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2023 yılı Şubat ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 60 bin 179 ton ile İtalya’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İtalya’yı sırasıyla 822 bin 827 ton ile Amerika’ya ve 676 bin 845 ton ile İspanya’ya yapılan taşımalar takip etti. İtalya’ya giden yüklerin 256 bin 929 tonu (%24,2’si) Türk bayraklı gemilerle, 803 bin 250 tonu ise (%75,8’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

2023 yılı Şubat ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 5 milyon 967 bin 704 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 557 bin 834 ton ile Amerika’dan ve 946 bin 47 ton ile Mısır’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 295 bin 777 tonu (%5’i) Türk bayraklı gemilerle, 5 milyon 671 bin 927 tonu ise (%95’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Dış ticarete konu olan yüklerin %8,1’i Türk bayraklı gemiler ile taşındı

2023 yılı Şubat ayında Türk limanlarında elleçlenen dış ticarete konu 27 milyon 551 bin 878 ton yükün %8,1’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Şubat ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 245 bin 391 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 25 milyon 306 bin 487 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azaldı.

Vira Haber