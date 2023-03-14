Türk Bilim Heyetinden King George Adası'nda Diplomatik Ziyaretler

7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk Bilim heyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz, Antarktika King George Adası'nda diplomatik ziyaretler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonundaki 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Akoğuz ve 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, üslere çeşitli ziyaretler yaptı.

Akoğuz ve Özsoy'un liderliğinde King George Adası Admiralty Körfezi'nde yer alan Brezilya'ya ait Commandante Ferraz Üssü, Polonya'ya ait Henryk Arctowski İstasyonu ve Potter Koyu'nda bulunan Arjantin'e ait Carlini Üssü ziyaret edildi.

Commandante Ferraz Üssü ziyaretinde, Akoğuz, Özsoy ve beraberindekiler, havadan incelemelerde bulunurken, üs hakkında kendilerine bilgi verildi.

"Antarktika'da hiçbir şey kolay olmuyor, buna rağmen müthiş bir iş birliği var"

Türkiye Cumhuriyeti Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz, Antarktika'yı 3. kez ziyaret etme fırsatı bulan 3. büyükelçi olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Çalışmalarını eskiden beri ilgi ile takip ettiğim Antarktika Bilim Seferi ekibine katılmak büyük bir ayrıcalık ve mutluluk." dedi.

Antarktika King George'da bulunan Şili ve Rusya üslerini ziyaret ettiklerini bildiren Akoğuz, "Brezilya, Arjantin ve Polonya üslerini ziyaret ettik. Biz heyetimizden ayrılacağız, heyetimiz Türk üssünün kurulacağı yer olan Horseshoe Adası'na devam edecek ve bilimsel deneylerine devam edecek." diye konuştu.

Antarktika'da tamamen ıssız ve sonsuzluk hissi yaratan bir ortam olduğunu ifade eden Akoğuz, şunları kaydetti:

"Normal günlük yaşamımızda bu tür şeyleri hiç düşünmüyoruz fakat buraya gelince, haberleşme de olmadığı için, bilim insanlarının iklim, çevre koruması konusunda ne kadar çok şeyi, bizlerin haberi olmadan, yapmaya gayret ettiklerini ve ne kadar büyük bir özveriyle bu zor koşullarda uzun süreler kalarak, üslerde az sayıda kişi ile yerine getirmeye çalıştıklarını gördüm. Normalde biz bunları düşünmeden günlük yaşamımıza devam ediyoruz fakat burada bilim insanları bazen bir yıl, bazen daha uzun süre kalarak çevreye ve iklim değişikliğine çare bulmaya çalışıyor."

Üsler arasında gidip gelmenin bile çok zor olduğuna işaret eden Akoğuz, "Üslere gemi, zodyak bot, helikopter ile gidiliyor. Antarktika'da hiçbir şey kolay olmuyor, buna rağmen müthiş bir iş birliği var. Bütün üslerin kapıları açık, herhangi bir bilim insanının ihtiyacı olduğu takdirde kullanabilmesi için birbirlerine her türlü imkanı sağlıyorlar. Antarktika'da her şey, ülkelerden bağımsız olarak tamamen barışçıl bir yapıda çalışıyor. Bunu çok etkileyici buldum." dedi.

"Diğer dünya ülkelerinin üslerinin önünde dalgalanan bayrağımız bizler için büyük gurur"

7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy da Antarktika kıtasında Türkiye Cumhuriyeti Santiago Büyükelçisi Akoğuz ile birlikte olmanın kendilerine büyük bir güç verdiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Antarktika anlaşmalar sistemine baktığınızda, Antarktika, hiçbir dünya ülkesine ait değil ama bu anlaşmalar sistemi altında, bayraklar altında yönetiliyor. 29 istişari ülke var ve Türkiye Cumhuriyeti olarak gözlemci statüsündeyiz. 7 yıl içerisinde çok yol katettik. İlk seferden bu yana edinmiş olduğumuz tecrübelerin yansımalarını ve sonuçlarını çok net görebiliyoruz. Antarktika'da çalışma yapan ülkelerden alınan geri dönüşler, yüzde 40'ıyla eş değer seviyeye geldiğimizi gösteriyor. Doğru stratejiler, bugüne kadar yapılan çalışmalardan, ülkelerin edindiği tecrübelerden de faydalanarak daha hızlı yol katetme şansı elde ettik.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulusal Bilim Stratejisi 2018-2022 yıllarını kapsıyordu. Yine 2023-2035 çalışması da, Ulusal Kutup Bilimleri Stratejisi de hazırlandı. Yayınlanmak üzere, son çalışmaları yapıyoruz. Henüz istişari olmayan ülke statüsündeyiz ama yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalar, iş birlikleri ve diğer dünya ülkeleri ile bilimsel anlamda yapmış olduğumuz ortak paydada buluşma bizi çok güzel noktalara taşıdı, bunun sonuçlarını alıyoruz. Dünya ülkelerinin bir anlamda görmek istediği şey, yapılan çalışmaların devlet tarafından destekleniyor olması. Bu anlamda da Sayın Büyükelçimizin burada olması bizim için büyük güç."

Yapılan üs ziyaretlerinde Türk bayrağının göndere çekildiğini belirten Özsoy, "Bu bizim için çok büyük bir gurur. Antarktika'da kendi üssümüzün bulunduğu 68 güney enleminde dalgalanan bayrağımızın dışında aynı zamanda diğer dünya ülkelerinin üslerinin önünde dalgalanan bayrağımız bizler için büyük gurur." dedi.

Bu arada, dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtası Antarktika'da, 30 ülkeye ait 100'e yakın bilimsel araştırma üssü bulunuyor.