Limanlarda Elleçlenen Konteyner ve Yük Miktarı Verileri Açıklandı

Buna göre 2022 yılı Ağustos ayında Türk limanlarında elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 azalarak 45 milyon 414 bin 553 ton olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 365 milyon 162 bin 154 ton olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 artarak 819 bin 971 TEU oldu. Ağustos ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 artarak 416 bin 904 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 artarak 403 bin 68 TEU olarak gerçekleşti.

İsrail, 2022 yılı Ağustos ayında 101 bin 101 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. İsrail’i sırasıyla 92 bin 506 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar ve 84 bin 719 TEU ile Yunanistan ile yapılan taşımalar takip etti.

Söz konusu ayda, limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 46 bin 864 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %93’ü (43 bin 569 TEU’ su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 35 bin 647 TEU ile Çin’e ve 30 bin 344 TEU ile İspanya’ya yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

Ağustos ayında limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 67 bin 451 TEU ile İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %95,8’i (64 bin 635 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İsrail’i sırasıyla, 48 bin 907 TEU ile Yunanistan’dan ve 37 bin 330 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

Limanlarımızda 45 Milyon 414 Bin 553 Ton Yük Elleçlendi

2022 yılı Ağustos ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,0 azalarak 45 milyon 414 bin 553 ton olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,6 artarak 365 milyon 162 bin 154 ton olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 artarak 13 milyon 410 bin 239 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 azalarak 20 milyon 33 bin 324 ton olarak gerçekleşti. Ağustos ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 azalarak 33 milyon 443 bin 563 ton olarak gerçekleşti.

En Fazla Artış Kok ve Yarı Kok Kömüründe Oldu

2022 yılı Ağustos ayında limanlarda 1 milyon 861 bin 461 ton kok ve yarı kok kömürü elleçlemesi gerçekleşti. Kok ve yarı kok kömürü, 677 bin 859 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (%57,3’lük artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu.

Bu yük cinsini sırasıyla, 312 bin 430 ton artış ile 40’lık dolu konteynerde taşınan yükler ve 301 bin 178 ton artış ile demir cevheri ve konsantreleri yük cinsi takip etti.

Taşkömürü (Briketlenmemiş) ise 938 bin 130 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 754 bin 583 tonluk düşüş ile ham petrol ve 601 bin 882 tonluk düşüş ile hurda demir yük cinsleri takip etti.

Ağustos ayında portland çimento yük cinsi, limanlarda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 1 milyon 250 bin 604 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 693 bin 330 ton ile feldispat ve 526 bin 291 ton ile diğer çimentolar yük cinsleri takip etti. Ham petrol ise limanlarda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 824 bin 132 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 1 milyon 828 bin 518 ton ile taşkömürü (briketlenmemiş) ve 1 milyon 716 bin 811 ton ile kok ve yarı kok kömürü yük cinsleri takip etti.

İthalatta Rusya, İhracatta Amerika İlk Sırada Yer Aldı

Ağustos ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 413 bin 561 ton ile Amerika’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Amerika’yı sırasıyla 1 milyon 249 bin 45 ton ile İtalya’ya ve 895 bin 101 ton ile İsrail’e yapılan taşımalar takip etti. Amerika’ya giden yüklerin 36 bin 545 tonu (%2,6’sı) Türk bayraklı gemilerle, 1 milyon 377 bin 16 tonu ise (%97,4’ü) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Aynı ayda denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi ise 7 milyon 108 bin 252 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 970 bin 393 ton ile Amerika’dan ve 891 bin 375 ton ile Irak’tan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 351 bin 215 tonu (%4,9’u) Türk bayraklı gemilerle, 6 milyon 757 bin 37 tonu ise (%95,1’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Türk limanlarında ağustos ayı içerisinde limanlarda elleçlenen dış ticarete konu toplam 33 milyon 443 bin 563 ton yükün %7,1’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Ağustos ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 387 bin 410 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 31 milyon 56 bin 153 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azaldı.

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Vira Haber