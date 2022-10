Stephenson Harwood İstanbul'da Gemi Taşımacılığı, Gemi İnşası ve Varlık Koruma Semineri Düzenledi

Stephenson Harwood üyeleri, yakın zamanda İstanbul, Türkiye’de içerisinde sunumlar ve panel konuşmaları içeren gemi taşımacılığı, gemi inşası ve varlık koruma semineri düzenledi.

Firmanın Pire, Londra ve Singapur ofislerinden ortaklar Chris Vartzis, Huay Yee Kwan, James Quarmby ve Stuart Beadnall açık oturumlar ve sunumlar düzenlediler.

Açılış konuşmasını Türk Armatörler Birliği başkanı Cihan Ergenç yaptı ve bu konuşmayı birçok konuyu ele alan, çeşitli açık oturumlar ve sunumlar takip etti.

Yapılan oturumlardan bazı konu başlıkları: “Denizcilik ve gemi inşası endüstrisinde dekarbonizasyon”, “Doğu, Batı ile buluşuyor: Çin Halk Cumhuriyeti tipi kiralama ve Avrupa’daki rolü”, “Nasıl korursunuz: bir uzmandan yüksek gelirli kişilerin varlıklarını nasıl koruyabileceğine ve intikal ettirebileceğine dair rehber” ve “Türk denizcilik sektöründe finansman bulma” Stephenson Harwood ortakları Nigel Bowen-Morris ve Shaun Park da seminere katılanlar arasındaydı.

Panelde: Bank of Communications Financial Leasing Co. Ltd’nin bölgesel müdürü Channing Wang, Australis Maritime Limited’ın yönetim kurulu başkanı Elias Sakellis, Entrust Global’ın genel müdürü George Fikaris, Deutsche Bank AG’nin gemi taşımacılığı küresel daire başkanı Ilias Katsoulis, Neptune Maritime Leasing’in kredi oluşturma müdürü Iraklis Tsirigotis, ICBC Financial Leasing Co. Ltd.’nin kıdemli müdürü Kevin Kou ve Fleetscape’in kurucularından biri olan Tobias Backer yer aldı.

Stephenson Harwood ortağı Chris Vartzis, “Denizcilik sektöründen gelen yüzden fazla kişiyi İstanbul’daki bu seminerde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi. “Gemi inşası, enerji, gemi finansmanı, bankacılık, yatırım, özel sermaye, vergi ve varlık yönetimi gibi birçok endüstriden gelen; içlerinde Türk denizcilik piyasasında da faaliyet gösteren uzmanların da katılımıyla amacımız olan, önemli ve güncel konularda hem aydınlatıcı hem de kapsamlı bir tartışma ortamı yaratmayı başarabildik. Bu seminerin başarısından, sunduğu bilgilerden büyük onur duyuyoruz ve ileride de önde gelen temsilcilerin katılım sağlayacağı ve önemli mevzular ile gelişmeleri konu edinecek başka etkinlikler düzenlemeyi umut ediyoruz.”

Stephenson Harwood, dünyanın önde gelen deniz hukuku departmanlarından birine sahip olmasıyla tanınmaktadır. Önemli ticaret merkezlerindeki ofisleriyle firma; gemi finansmanı, deniz sigortası, deniz hukuku davaları ve tahkim, şirketler hukuku ve vergi hizmetleri alanlarında kapsamlı ve uzman denizcilik danışmanlığı sunmaktadır.