Limanlarda Elleçlenen Yük ve Konteyner Miktarı Arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından bu yılın mart ayına ilişkin konteyner ve yük istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, martta limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 1 milyon 49 bin 483 TEU olarak gerçekleşti. Bu yılın ocak-mart döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 3 milyon 2 bin 662 TEU olarak kayıtlara geçti.

Martta limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 804 bin 338 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 404 bin 21 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 400 bin 317 TEU oldu.

EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEMESİ YUNANİSTAN İLE YAPILDI

En fazla konteyner elleçlemesi, martta 102 bin 273 TEU ile Yunanistan ile yapılan taşımalarda gerçekleşti. Yunanistan'ı sırasıyla 97 bin 783 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar ve 91 bin 184 TEU ile İsrail ile yapılan taşımalar izledi.

Bu yılın mart ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesi 43 bin 61 TEU ile İspanya'ya giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 99,4'ü (42 bin 787 TEU) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İspanya'yı sırasıyla 41 bin 859 TEU ile Mısır'a ve 38 bin 860 TEU ile Yunanistan'a yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

Martta limanlarda deniz yoluyla yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 54 bin 962 TEU ile Yunanistan'dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 95,3'ü (52 bin 381 TEU) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan'ı 53 bin 196 TEU ile İsrail'den ve 43 bin 396 TEU ile Mısır'dan gelen konteyner taşımaları izledi. Mart ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 804 bin 338 TEU konteynerin yüzde 8,7'si Türk bayraklı gemilerle taşındı.

ÇEYREK BAZDA ELEÇLENEN YÜK MİKTARI AZALDI

Limanlarda elleçlenen yük miktarı ise martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 43 milyon 647 bin 604 ton olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalarak 123 milyon 618 bin 263 ton oldu.

Mart ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artarak 13 milyon 168 bin 44 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 19 milyon 526 bin 496 ton olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ocak-mart döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise geçen yıla göre yüzde 3,7 azalışla 91 milyon 76 bin 282 tona geriledi.

EN FAZLA ARTIŞ HAM PETROL YÜKLERİNDE

Martta limanlarda ham petrol yük cinsinde 7 milyon 414 bin 133 ton elleçleme oldu. Ham petrol, 1 milyon 503 bin 528 tonluk artışla bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında yüzde 25,4 ile en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ise 382 bin 233 tonluk düşüşle bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi olarak kayıtlara geçti.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA ALDI

Martta deniz yoluyla yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 5 milyon 194 bin 315 tonla Rusya'dan yapılan taşımalarda görüldü. Rusya'yı 1 milyon 216 bin 554 tonla Kolombiya'dan ve 1 milyon 2 bin 161 tonla Irak'tan yapılan taşımalar takip etti. Rusya'dan gelen yüklerin 284 bin 713 tonu (yüzde 5,5) Türk bayraklı gemilerle, 4 milyon 909 bin 602 tonu ise (yüzde 94,5) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Vira Haber