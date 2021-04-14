İran Basını, İsrail Gemisinin BAE Açıklarında Saldırıya Uğradığını İddia Etti

İran basını, İsrail bandıralı bir ticaret gemisinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında füzeli saldırı düzenlendiğini öne sürdü.

İsrail ve İran arasında gemi krizi devam ediyor. İran basınının İsrail merkezli Kanal 12'ye dayandırdığı haberde, İsrail bandıralı Hyperion isimli bir ticaret gemisine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında füze ile saldırı düzenlendiği öne sürüldü. Haberde, geminin otomobil taşıdığı ve İsrail PCC şirketine ait olduğu ifade edildi.

Kanal 12 ise İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, saldırı ile ilgili İran'ı suçlayarak, saldırıda can kaybının olmadığını bildirdi.

Öte yandan 6 Nisan'da İran'a ait Saviz adlı gemi Kızıldeniz'de Cibuti açıklarında saldırıya uğramıştı. Saldırıyı doğrulayan İran Dışişleri Bakanlığı, geminin lojistik üs olarak kullanıldığını ve korsanlarla mücadele amacıyla bölgede bulunduğu belirtmişti.

Vira Haber