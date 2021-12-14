Limanlarla İlgili Sunulan Teklif Yeniden Meclis Gündeminde

Sunulan teklifte stokçuluğa karşı serbest piyasayı olumsuz etkileyebilecek faaliyetlere ilişkin cezaların artırılması, limanların işletme sürelerinin uzatılması ve elektrikte arz güvenliğini artırmaya yönelik desteği de içeren önemli düzenlemeler yer aldı.

18 Limanın İşletme Süresi 49 Yıla Uzatılıyor

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait limanların özelleştirme sonucu imzalanmış 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri; başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak. Yeni sözleşme bedeli ise Sermaye Piyasası Kanunu'na göre değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş tarafından tespit edilecek.

Bahse konu düzenleme 13'ü Türkiye Denizcilik İşletmeleri, 5'i de TCDD bünyesindekiler olmak üzere 18 limanı ilgilendiriyor.

1997 ile 2013 yılları arasında özelleştirilmiş bu limanlar arasında Mersin Limanı, İskenderun Limanı, Bandırma Limanı, Derince Limanı, Antalya Limanı, Galataport, Çeşme Limanı, Trabzon Limanı, Tekirdağ Limanı ve Marmaris Limanı da bulunuyor.

Vira Haber