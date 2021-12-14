Denizlerden 3.6 Milyon Ton Atık Toplandı

2021 yılı içerisinde Gökova Körfezinde ve Dalaman Koylarında bulunan teknelerden 3 Milyon 637 Bin 125 kilogram katı atık topladı.

Dünya’nın önemli turizm merkezlerinin bulunduğu, bin 480 kilometre kıyı şeridine sahip Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi, doğanın ve çevrenin temizliği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Gökova Körfezinde ve Dalaman Koylarında bulunan teknelerden yıl boyunca atık toplamaya devam ediyor.

Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 atık alım teknesi ile 3 Milyon 637 Bin 125 kilogram katı atık toplandı. 1 Ocak 2021 tarihinden bugüne 2 Bin 198 tekneye hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 2 milyon 748 bin 395 litre atık pissu, 5 bin 131 litre sintine ve 3 bin 142 litre atık yağ topladı.

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