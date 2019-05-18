LNG gümrük işlemlerinde düzenleme

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle deniz yoluyla sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen LNG'nin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, LNG'nin serbest dolaşıma giriş beyannamesi ilgili kanunda belirtilen süreler içinde eşyanın boşaltılmasına başlanmadan önce tescil edilecek. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescillenen ürüne ilişkin fatura veya diğer belgelerin, en geç tescilin yapıldığı ayı takip eden ayın 26'ncı gününe kadar gümrük idaresine ibrazının gerçekleştirilmesi gerekecek.

LNG'nin serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İskenderun Gümrük Müdürlüğünde yapılacak.

Söz konusu ürünün ithalinin gerektirdiği altyapının kurulması halinde, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce diğer gümrük idareleri de yetkilendirilebilecek.

Vira Haber