Posidonia Denizi Turizm Forum için geri sayım

28-29 Mayıs 2019 tarihlerinde, 5. Posidonia Deniz Turizmi Forumu'nun Doğu Med'de Deniz Turizmi sektörü için yeni gelişme potansiyelini tartışmak üzere Domotel Kastri Konferans Merkezi'ndeki kruvaziyer ve yatçılık sektörlerinden 1000'in üzerinde üst düzey yöneticisini ve delegeyi ağırlaması bekleniyor. Forum, bölgenin kayıp zemin kazanma çabalarını yeniden başlatmak için bir platform görevi görecek.

Etkinlik, Doğu Akdeniz'de yeni gelişme potansiyeli sergileyecek ve bölgedeki şirketlere büyüme fırsatlarından yararlanmaları ve kaybedilen zeminleri yeniden kazanma çabalarını yeniden başlatmaları için bir platform olarak hizmet verecek.

Delegeler, altyapı projelerini tartışabilecek ve bölgenin geleceğini etkileyen eğilimler hakkında kilit yöneticilerden, yat uzmanlarından ve hem Cruise Lines Uluslararası Birliği Avrupa hem de MedCruise'den temsilciler kazanabilecekler. Foruma Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruises Ltd., Holland America Line, Silversea Cruises, Celestyal Cruises ve SeaDream Yacht Club'dan gemi yolcuları katılacak.

Ayrıca, limanlar ve marinalar, şehirler ve destinasyonlar, tedarikçiler ve servis sağlayıcılar, 2019 fuarında hizmetlerini, ürünlerini ve destinasyon özelliklerini sergileyebilecekler.

Vira Haber