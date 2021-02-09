Logitrans’tan Dev Fas Hattı

Uluslararası Lojistik firması olarak, Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu ve Intermodal Taşımacılık Çözümleri’nin yanı sıra, Depolama, Gümrükleme, Tedarik Zinciri Çözümleri ve E-İhracat hizmetleri sunan Logitrans Lojistik A.Ş., yurtdışı seferlerine Fas’ı da ekledi.

Logitrans, geçtiğimiz ay Fas’a taşımacılık hizmeti vermeye başladığını duyurdu. Fas’ın en köklü ve büyük lojistik hizmet sağlayıcısı Timar işbirliği ile, bu bölgede de Güvenli, Hızlı ve Ekonomik Taşımacılık ilkeleri doğrultusunda çalışmayı sürdürüyor.

Logitrans Lojistik A.Ş. Fas ve Iberia Hat Müdürü Fadim Uysal, “Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı Afrika ülkelerinden 5. sırada olan Fas’a seferlerimiz başladı. Hem komple hem de parsiyel yüklerin düzenli olarak her Cuma – Cumartesi çıkışları yapılmaktadır. Yalnızca 6 günde Fas’a ulaşarak ülkenin en büyük lojistik hizmet sağlayıcılarından olan Timar’ın da işbirliği ile, en düşük seviyede yerel masraflarla ve en yüksek güvenlik koşullarında müşterilerimize hizmet sağlıyoruz. Bunu yaparken avantajlı fiyatlar ve hızlı teslimat anlayışımızdan da ödün vermiyoruz” şeklinde konuştu.

Logitrans, bölgeye yönelik taşımalara ek olarak, Fas’ta gümrüklü, ısı ve nem kontrollü depolama hizmetleri ile ayrıca Fas ülke içi dağıtım hizmetlerini de sunmaktadır.

Vira Haber