Türk Armatörler Birliği, TAB'dan "Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygunla Mücadele" Eğitimi düzenleyeceğini duyurdu. Eğitim, son olarak MV Mozart gemisine Gine Körfezi'nde gerçekleştirilen saldırının ardından tekrar gündeme gelen gemi ve gemiadamlarının güvenliği konusunda sektöre deneyim ve bilgi kazandırmayı amaçlıyor.

Türk Armatörler Birliği'nin eğitim hakkında paylaştığı bilgiler şu şekilde:

Eğitim Tarih ve Saatleri

23-24 Şubat 2021 13.30/16.30 Son Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2021

Eğitim toplam 6 saattir.

Eğitimin Amacı:

Dünyanın önemli deniz ticaret yolları üzerinde gerçekleşen deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygun konusunda hem gemiadamı hem de şirket ve ilgili kurum çalışanlarının becerilerini pekiştirmektir.

Eğitim Tarih ve Saatleri

23-24 Şubat 2021 13.30/16.30 Son Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2021

Eğitim toplam 6 saattir.

Eğitim Ücreti

Türk Armatörler Birliği Üyesi Firma Çalışanları: 500 TL+KDV

Türk Armatörler Birliği Üyesi Olmayan Firma Çalışanları: 590 TL+KDV

Aynı Kurum/Firmadan 3 kişi ve Üzerinde Katılımlar: %10 İndirimli

Eğitim İçeriği

1. Giriş

- Tanımlar

- Tarihsel Süreç

- Uluslararası ve ulusal yasal dayanakları

- Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS)

2. Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygunla Mücadele Tehdit Değerlendirmesi

- Güncel tehdit ve riskler

- Bölgesel olarak deniz haydutluğunun değerlendirilmesi

- Diğer tehdit ve riskler (savaş, terörizm, yasadışı silah/insan/madde kaçakçılığı, siber saldırı, vs.)

- Bölgedeki diğer faaliyetlerin tanımlanması (balıkçılık, taşımacılık, yerel ulaşım vs.)

3. Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygunla Mücadele Harekâtı Yönetimi

- Deniz haydutluğu ile mücadele organizasyonları

- Yüksek risk sahaları, sorumluluk sahaları, transit koridorları, rehberleme

- Gönüllü Raporlama prosedürü

- Planlama kaynak ve kılavuzları

4. Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygunla Mücadele için Önleyici Tedbirler ve Güvenlik Prosedürleri (Seyir Öncesi)

- Şirket Tehdit ve Risk Değerlendirmesi

- Şirket Planlaması

- Deniz haydutluğu ile mücadele için ölümcül olmayan silah ve araçların sağlanması, donatılması, güvenli odanın tesisi

- Gemi Kaptanının Planlaması

- Yüksek riskli alan hakkında alınan bilgi ve istihbaratı anlamak

- Yüksek riskli bölgeden geçmeden önce mürettebat hazırlığı

- Deniz haydutluğu ile mücadele tatbikatı

5. Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygunla Mücadele için Önleyici Tedbirler ve Güvenlik Prosedürleri (Seyir Sırasında)

-Ticari Gemilerde Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygunu Önleyici Güvenlik Önlemleri (En İyi Yönetim Uygulamaları-BMP) (Caydırıcı ve önleyici tedbirler)

- Bir saldırı sırasında mürettebat rollerinin bölünmesi (varsa denizcilik güvenlik ekibi dâhil)

- Saldırı ve/veya gemiye çıkma esnasında yapılacaklar

- Toplanma istasyonu ve güvenli oda

- Bölgesel yetkililer ve şirketin genel merkezi ile iletişim

6. Olay Sonrası Raporlama

- Rehine, salıverme veya rehine kurtarma operasyonu sırasında davranışlar

- İnsani Hususlar

- Soru ve cevaplar

Eğitime Kimler Katılabilir?

Kaptanlar, zabitler, gemide çalışan diğer gemiadamları, armatörlük şirketlerinin ilgili çalışanları, ilgili kamu kurum çalışanları bu eğitime katılabilir.

Eğitim kontenjanı 25 kişidir.

Eğitim kazanımları

Bilir: Deniz Haydutluğu ve Denizde Silahlı Soyguna yönelik seyir öncesi planlama ve gemide mücadele yöntemlerini bilir.

Anlar: Deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygunun her yönüyle sonuçlarını anlar.

Yapar: Şirkette ve seyir öncesinde doğru planlama yapar, doğru bir risk yönetimi gerçekleştirir, gemide tedbirleri doğru uygular.

Eğitim Ortağı

(E) Deniz Kurmay Albay Faruk Doğan – Deniz Güvenliği Uzmanı 1985 yılında Deniz Harp Okulundan, 1998 yılında Deniz Harp Akademisinden, 2000 yılında ABD Deniz Kurmay Kolejinden mezun olmuştur. 2009 yılında Aden Körfezi ve Hint Okyanusunda Deniz Haydutluğu ile mücadele etmek için kurulan Koalisyon Müşterek Deniz Görev Kuvveti-151 (CTF-151)’nin ve Güney Görev Grup Komutanlığının Kurmay Başkanlığını yapmıştır. Ayrıca NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezinde, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kodu), Uluslararası Güvenlik Yönetimi (ISM) Kodu ve Deniz Haydutluğu ile Mücadelede Uluslararası Deniz Harekâtları konularında davetli konferansçı olarak ders vermiştir. 2016-2018 yılları arasında Türk Armatörleri İşverenler Sendikası Genel Sekreteri, 2018-2019 yılları arasında da İMEAK Deniz Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Metedoloji

Eğitim 13.30-16.30 saatleri arasında 2 gün gerçekleştirilecektir. Eğitim Zoom üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Eğitim sonunda soru cevap olacak ve katılımcılara Türkçe-İngilizce katılım sertifikası gönderilecektir.

Eğitime kayıt yaptırmak için: https://armatorlerbirligi.org.tr/arsivler/3623

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