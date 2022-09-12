Logiverse Lojistik Sektörünün Bilgi Teknolojisi Çözüm Ortağı Oldu

Logiverse Teknoloji inovatif iş modelleri ve süreçleriyle çalışmak isteyen kuruluşlara, lojistik servis sağlayıcılara, kargo şirketlerine; nakliye, depolama, e-ticaret ve dış ticaret konularında çözüm üretme ve geliştirme hizmeti vermeye başladı.

Logiverse 170 kişilik uzman kadrosuyla çalışmalarına başladı. 2023 yılında bu sayının 250 kişiye çıkması hedefleniyor. Teknoloji ve yazılım geliştirme ekibine özellikle yapay zeka alanında çalışacak AR-GE mühendisleri eklemek ve lojistik araştırma enstitüsü formatına dönüşmesini sağlamak hedefleniyor. Halen, yazılım geliştirme, iş analizi, test, devops, iş zekası, optimizasyon ve yapay zeka alanında çalışan ekiplerle hizmetini sürdüren Logiverse’nin bünyesinde kargo platformu, nakliye yönetim sistemi, e-ticaret platformu, depo yönetim sistemi, otomasyon çözümleri, dış ticaret ve gümrükleme çözümleri, filo yönetimi, optimizasyon ve veri bilimi çözümlerine odaklanılıyor.

Logiverse, farklı platformlarda farklı teknolojilerle geliştirilmiş yazılımların yanı sıra, özellikle depo otomasyonu alanında PLC programlama ve mekatronik tasarım gibi konularda uzmanlaşmış kadrolarla hizmet veriyor. Ayrıca optimizasyon ve veri bilimi modelleri geliştirerek operasyonel sistemleri destekleyen özel uzmanlık alanlarını da Logiverse bünyesinde bulunduruyor. Şirket içinde veri ambarı, ağ ve sistem, veri tabanı yönetimi gibi altyapı uzmanlıkları da yürüten bir ekip yer alıyor.

LOJİSTİKTE EN YETKİN ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ OLUŞTURULACAK

Kullandığı teknolojik altyapıyı lojistik sektörünün hizmetine açan Ekol, Logiverse ile sektörde verimliliği artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Konu ile ilgili olarak Logiverse Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Küçüktopuzlu şunları söyledi:

“Bu yeni organizasyonla Ekol de iş ortaklarımızdan biri olacak. Hedef, ülkemizde lojistik alanında en yetkin araştırma ve teknoloji enstitüsünü oluşturmak. Dolayısıyla sadece lojistik sektörü oyuncuları değil, hizmet alanlar, akademik kuruluşlar, kamu kuruluşları gibi pek çok paydaş ile iş birliği içerisinde olmayı hedefliyoruz.

Güçlü bir teknoloji ekibimiz var ve özellikle yeni nesil çözümler konusunda çok daha güçlü hale gelmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında sahada denenmiş, farklı iş modelleriyle test edilmiş çözümler geliştirebilecek sektörel uzmanlığı da bu teknoloji ekibiyle bir araya getirme fırsatına sahibiz.

Logiverse yalınlaşmayı, insansız, otonom iş süreçlerini merkeze koyan bir anlayışla lojistiği ele alıyor. Dolayısıyla mekan bağımsız çalışabilen, katma değere odaklanmış, tekrarlı süreçleri asgari düzeyde otomatize etmiş organizasyonların oluşması için gerekli teknolojileri pazara sunmayı hedefliyoruz. Logiverse’de geliştirilen teknolojilere sektör oyuncularının büyük bedeller ödemeden de sahip olabilmesi fırsatını yaratabilmek bizim öncelikli hedeflerimiz arasında.“

Gökhan Küçüktopuzlu, Logiverse’nin büyüme hedefleriyle ilgili de şu bilgileri verdi:

“Öncelikle büyük ticari hedeflerden çok üretilen değer üzerinden hedefleri belirlemeye çalışıyoruz. Bu değer de verimlilik ile ölçülecek. Araç doluluklarını artıracak, boş kilometreleri azaltacak çözümleri ne kadar fazla kullanıcının hizmetine sunabilirsek kendimizi o kadar başarılı kabul edeceğiz diyebilirim. Hiçbir ürünümüz veya çözümümüz lokal olmayacak, o nedenle en başından itibaren yakın coğrafya ve Avrupa’dan başlayarak ülkemiz dışındaki iş ortaklarımıza da sunmak için var olan potansiyeli en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız.”