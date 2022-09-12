Ukrayna'dan 9 Gemi Daha Hareket Etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor.

Bu kapsamda, sabah Ukrayna limanlarından 9 gemi daha ayrıldı.