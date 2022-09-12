Ukrayna'dan 9 Gemi Daha Hareket Etti
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor.
Bu kapsamda, sabah Ukrayna limanlarından 9 gemi daha ayrıldı.
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Etiketler : ukrayna, tahıl, gemi, tahıl koridoru
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