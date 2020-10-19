Lojistik Kolaylığı, İhracatçıların Fas Ve Tunus'a Olan İlgisini Artırdı

Türkiye’den Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracatın her geçen gün arttığını söyleyen Kırcı, Türkiye’den Ro-Ro çıkışlarıyla teslimat sürelerinin kısaldığını, Fas ve Tunus'un ihracatçı için potansiyeli oldukça yüksek bir pazar olarak öne çıktığını açıkladı.

Kırcı, "TÜİK verilerine göre Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracat bu yılın ilk 8 ayında 5,4 milyar dolar oldu. Aynı dönemde Fas ve Tunus’a yapılan ihracat da 1,7 milyar dolara ulaştı. Ares Logistics olarak bu ülkelere yaptığımız taşıma sayıları da her geçen dönem artış gösteriyor." diye konuştu.

Lojistik açıdan kolay ulaşılabilen noktaların yeni ihracat pazarı olmaya daha yakın olduğunu belirten Kırcı, "Türkiye’nin Avrupa ülkelerine yakınlığı ihracatçılar için önemli bir sebep oluşturuyor. Yeni lojistik rotaları ve yatırımlarımız ile Kuzey Afrika ülkeleri de ihracatçıya en az Avrupa kadar yakın." dedi.

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ İHRACATÇI KADINLAR İÇİN DE CAZİP

DFDS ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) birlikte başlattığı ‘Kadın İçin Taşıyoruz’ projesinin tamamlayıcı lojistik partnerleri arasında olduklarını hatırlatan Kırcı, kadın girişimcilerin ihraç ürünlerini Kuzey Afrika ülkelerine de bu proje kapsamında ücretsiz taşıdıklarını belirtti.

Kırcı, Fas ve Tunus’un, ihracatçı kadınlar için de cazip bir alternatif olarak öne çıktığını sözlerine ekledi.

Vira Haber