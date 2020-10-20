Türk Loydu 2020 PSC Yıllık Raporu Yayınlandı

Liman Devleti Denetimleri öncesi yapılması gereken hazırlıkları, denetleme ve tutulmalara ait istatistiksel analizleri, en çok kaydedilen ve tutulmaya sebep olan kusurları, bu kusurların incelenmesi ve analizini, Liman Devleti Denetimleri ile ilgili güncel gelişmelerin yer aldığı raporda, gemilerdeki standartları sürekli olarak yükseltmek için bir Liman Devleti Kontrol Prosedürü ve bir Filo İzleme Prosedürü de bulunuyor.

Türk Loydu klaslı gemilerde bu prosedürler kapsamında tüm PSC denetimleri gözden geçirilerek, tüm eksiklikleri kayıt alınarak giderildi.

PARİS MOU'DA HER GEÇEN YIL BAŞARISI KATLANIYOR

2019 yılı denetimlerinde Türk Loydu’nun yetkilendirilmiş kuruluş olduğu gemilerin Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı’nda (Paris MoU) yüzde 3,6 tutuklama oranına sahip olması, kurumun Paris MoU'da başarısının her geçen yıl daha iyi sonuçlara ulaştığını gösterirken bu oranda filo izleme sisteminin etkili olduğu kaydediliyor.

DİJİTALLEŞME VE İYİLEŞTİRMELER İLE TARİHİ BAŞARIYA ULAŞTI

Türk Loydu; tutulmaları önlemek amacıyla çalışan uzman ekibi ile birlikte Liman Devleti Kontrolleri'nin günlük takibi ve analizinin yanı sıra filo izleme alanında gerçekleştirilen dijitalleşme ve iyileştirmeler sayesinde tarihi başarıya ulaşarak; Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Performans Tablosu’nda son 14 yıldır devam eden başarılı performansını korumaya devam etti.

LİMAN DEVLETİ DENETİMLERİ NEDİR?

Liman Devleti Denetimleri (PSC), geminin ve ekipmanının durumunun uluslararası düzenlemelere uygun olduğunu ve geminin bu kurallara uygun olarak işletildiğini denetlemek için yapılan ulusal limanlardaki yabancı gemilerin denetlenmesidir. Liman Devleti Denetimleri, emniyet, güvenlik ve çevre açısından standart altı deniz taşımacılığı ile mücadelede önemli bir role sahiptir. Liman Devleti Denetimlerinde hedef, standart altı çalışan gemileri belirleyerek, deniz taşımacılığının uluslararası kurallara uygun olarak çalışmasını sağlamaktır.

Vira Haber