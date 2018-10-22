Lojistik nereye gidiyor, Beykoz’da konuşulacak

24 Ekim’de Kavacık Rektörlük Yerleşkesi’nde yapılacak panelde, sektördeki son gelişmeler masaya yatırılarak sorunlar tespit edilecek ve bu sorunların çözüm yolları aranacak. Panel sonunda durum analizi yapılarak bir rapor sunulacağını belirten Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak, bu raporun ilgili makamlara da iletileceğini söyledi.



Beykoz Üniversitesi tarafından 24 Ekim’de Kavacık Rektörlük Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek ‘Türkiye’de Lojistik Nereye Gidiyor?’ adlı panelde sektörün şimdiki durumu analiz edilerek sorunlar belirlenecek. Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ruhi Engin Özmen ile Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman’ın açılış konuşmalarını yapacakları panelin oturumlarında; O2 Logistics Consulting firmasının sahibi Oruç Kaya ve Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak, Türkiye’nin lojistik performansını değerlendirecek.



Serbest bir tartışma ortamı olacak



Panel öncesi bir değerlendirme yaparak Dünya Bankası organizasyonunda çeşitli kurum ile kuruluşların destekleriyle yürütülen ve 2 yılda bir yayınlanan ‘Küresel Lojistik Performansı Endeksi’nin (LPI) 2018 sonuçlarına değinen Aydınocak, “Bu rapora göre Türkiye bu sene 13 sıra birden gerileyerek 47’nci ülke oldu. Böylece Türkiye’nin lojistik performansını artırmasıyla ilgili bazı adımların atılması gerekliliği doğdu. Bu bağlamda, Beykoz Üniversitesi olarak moderatör eşliğinde hem dileyen herkesin sorular yöneltebildiği hem de çözüm üreten rolü üstlendiği serbest bir tartışma ortamında lojistiğin bugünkü durumunu değerlendirmek amacıyla bir panel gerçekleştiriyoruz” dedi.



Rapor sunulacak



Panelde Türkiye’de lojistik performansın daha üst seviyelere gelmesi için LPI 2018 sonuçlarının masaya yatırılacağını belirten Aydınocak, sözlerine şöyle devam etti: “Paneli, hangi alanlarda problemler yaşandığını ortaya koymak ve bunlara çözüm önerileri getirmek adına düzenliyoruz. Bu panelin sonucunda durum analizi yapılarak bir rapor hazırlanacak ve ilgili makamlara iletilecek.” Panele kayıtlar ise https://www.beykoz.edu.tr/lojistikpanel/ adresinden yapılabilecek.



Vira Haber





