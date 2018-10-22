Star Rafineri ilk özel "Endüstri Bölgesi" oldu

Aliağa’da Cuma günü açılışı gerçekleştirilen Star Rafineri, Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye’nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi. Böylelikle, şirketin önümüzdeki dönemde 2 milyar doları bulması beklenen yeni yatırımları, hızlıca ve bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebilecek.

Star Rafineri, “Endüstri Bölgesi” olduğu için mevcut ve yeni yatırımların tüm süreçleri ve izinleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda takip edilecek. Yatırımcı dostu Endüstri Bölgeleri, ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından ilan ediliyor. Yatırımcılara özellikle bürokrasinin azaltılması anlamımda bir çok avantaj sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yaptığı açıklamada, "Ülkemizde tek noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımı olan Star Rafinerisi ile cari açığın önemli kalemlerini oluşturan dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok gibi petrol ürünleri ülkemizde daha fazla üretilecek. Böylece dış ticaret açığımız yıllık 1,5 milyar dolar azalacaktır." dedi. Varank, "Petro kimya alanındaki yatırımları; yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsiyoruz." ifadelerini kullanırken sözlerine şöyle devam etti; "Önümüzdeki dönemde, ülkemiz ekonomisinin küresel değer zincirlerine eklemlenme serüveni, Socar Grubu gibi uluslararası oyuncularla kurulan işbirliklerinin derinleştirilmesi sayesinde daha ileri seviyelere taşınacaktır. Ülkemize hayırlı olsun."

ENDÜSTRİ BÖLGESİ OLMANIN YATIRIMCILARA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

1 - Projesine göre bölgenin yatırımlara hazır hale gelmesi için gereken altyapıya ilişkin masraflar Bakanlık tarafından karşılanabilir. (Yalnızca Yönetici Şirket tarafından yönetilen Karma/İhtisas Endüstri Bölgelerine sağlanan bir avantajdır. Münferit Yatırım Yeri ve Özel Endüstri Bölgelerindeki tüm altyapı harcamaları başvuru sahibi tarafından karşılanır.)

2 - Bakanlık tarafından özel mülkiyete konu alanlar kamulaştırılabilir. Projesine göre kamulaştırmaya ilişkin masraflar da Bakanlık tarafından karşılanabilir.

3 - Halihazır harita, jeolojik-jeoteknik etüt raporu, imar ve parselasyon planları, altyapı ve üstyapı projeleri Bakanlık tarafından onaylanır. Bu işlemler için herhangi bir bedel alınmaz.

4 - Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı Bakanlık tarafından verilir. Söz konusu izin ve ruhsatlar için herhangi bir harç alınmaz.

5 - Yatırım için gerekli “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu” kararı en geç 2 ay içerisinde verilir.

6 - Bakanlığımız tarafından verilen onay ve izinler ile ÇED izni dışındaki yatırımın tamamlanıp tesisin üretime geçebilmesi için alınması gereken diğer izin, onay ve ruhsatlar ilgili kurumlarca 15 gün içinde verilir.

7 - Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni verilir. (Endüstri Bölgesi dışında bu süre en fazla 30 yıl olarak uygulanmaktadır.)

8 - İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde beşi (stratejik yatırım olması durumunda binde biri) oranında belirlenir. (Endüstri Bölgesi dışında rayiç bedelin minimum yüzde ikisi olarak uygulanmaktadır. Endüstri bölgesi dışındaki hazine arazilerine göre minimum 8 kat daha indirimli irtifak hakkı tesis edilebilmektedir.)

9 - Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

10 - Bölge içerisinde yer alan bütün binalar emlak vergisinden muaftır.

11 - Arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler damga vergisinden muaftır.

12 - Bölgede yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescil işlemleri ve cins değişikliği işlemleri harçtan muaftır.

13 - 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 4Ç Maddesi gereği Özel Endüstri Bölgelerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir. (Yalnızca Özel Endüstri Bölgesine sağlanan bir avantajdır. Diğer sanayi bölgelerindeki yatırımcılar mevcut Yatırım Teşvik Kararı çerçevesinde teşviklerden yararlanabilir.)

Vira Haber