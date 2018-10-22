İDO’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ek sefer
İDO, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bandırma, Yalova, Bursa, Armutlu gibi lokasyonlara Pendik, Bostancı ve Yenikapı’dan planladığı 24 ek seferle yolcularına konforlu bir hizmet sunacak.
İDO, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil döneminde yolcularına 24 ek sefer sunacak.
İDO, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil dönemine özel, yolcularına hızlı ve konforlu seyahat alternatiflerini artırmak için ek seferler planlayarak satışa sundu.
İDO, yüksek talep öngördüğü tüm dış hat seferlerinde Bandırma, Yalova, Bursa, Armutlu gibi lokasyonlara Pendik, Bostancı ve Yenikapı’dan planladığı ek seferlerle konforlu hizmet sunmaya devam ediyor.
Cumhuriyet bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler için trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedefleyen İDO, misafirlerine hızlı ulaşımın keyfini yaşatıyor.
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Tarih
Sefer Saati
Hat
Gemi Tipi
1
26 Ekim Cuma
16:45
Yenikapı-Yalova
Deniz Otobüsü
2
26 Ekim Cuma
18:10
Yalova-Yenikapı
Deniz Otobüsü
3
26 Ekim Cuma
19:30
Yenikapı-Yalova
Deniz Otobüsü
4
26 Ekim Cuma
20:50
Yalova-Yenikapı
Deniz Otobüsü
5
26 Ekim Cuma
23:45
Yenikapı-Yalova
Ferrycat
6
26 Ekim Cuma
23:45
Yalova-Yenikapı
Ferrycat
7
26 Ekim Cuma
18:30/18:45
Kadıköy-Yenikapı / Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa
Deniz Otobüsü
8
26 Ekim Cuma
18:50/19:05
Kadıköy-Yenikapı / Bursa
Deniz Otobüsü
9
26 Ekim Cuma
20:20/20:35
Kadıköy-Yenikapı / Bursa
Deniz Otobüsü
10
26 Ekim Cuma
18:45/19:15
Bostancı-Yenikapı-Bandırma
Deniz Otobüsü
11
26 Ekim Cuma
18:30
Bandırma-Yenikapı-Bostancı
Deniz Otobüsü
12
29 Ekim Pazartesi
12:00
Bursa-Armutlu-Armutlu T.K. / Yenikapı-Kadıköy
Deniz Otobüsü
13
29 Ekim Pazartesi
17:00
Bursa-Armutlu-Armutlu T.K. / Yenikapı-Kadıköy
Deniz Otobüsü
14
29 Ekim Pazartesi
20:00
Bursa / Yenikapı-Kadıköy
Deniz Otobüsü
15
29 Ekim Pazartesi
12:00
Bostancı-Yenikapı-Bandırma
Deniz Otobüsü
16
29 Ekim Pazartesi
15:30
Bandırma-Yenikapı-Bostancı
Deniz Otobüsü
17
29 Ekim Pazartesi
13:30
Yenikapı-Yalova
Deniz Otobüsü
18
29 Ekim Pazartesi
14:50
Yalova-Yenikapı
Deniz Otobüsü
19
29 Ekim Pazartesi
16:10
Yenikapı-Yalova
Deniz Otobüsü
20
29 Ekim Pazartesi
17:30
Yalova-Yenikapı
Deniz Otobüsü
21
29 Ekim Pazartesi
18:50
Yenikapı-Yalova
Deniz Otobüsü
22
29 Ekim Pazartesi
20:10
Yalova-Yenikapı
Deniz Otobüsü
23
29 Ekim Pazartesi
23:45
Yenikapı-Yalova
Ferrycat
24
29 Ekim Pazartesi
23:45
Yalova-Yenikapı
Ferrycat
Vira Haber
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