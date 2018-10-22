İDO’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ek sefer

İDO, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil döneminde yolcularına 24 ek sefer sunacak.

İDO, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil dönemine özel, yolcularına hızlı ve konforlu seyahat alternatiflerini artırmak için ek seferler planlayarak satışa sundu.

İDO, yüksek talep öngördüğü tüm dış hat seferlerinde Bandırma, Yalova, Bursa, Armutlu gibi lokasyonlara Pendik, Bostancı ve Yenikapı’dan planladığı ek seferlerle konforlu hizmet sunmaya devam ediyor.

Cumhuriyet bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler için trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedefleyen İDO, misafirlerine hızlı ulaşımın keyfini yaşatıyor.

# Tarih Sefer Saati Hat Gemi Tipi 1 26 Ekim Cuma 16:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 2 26 Ekim Cuma 18:10 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 3 26 Ekim Cuma 19:30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 4 26 Ekim Cuma 20:50 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 5 26 Ekim Cuma 23:45 Yenikapı-Yalova Ferrycat 6 26 Ekim Cuma 23:45 Yalova-Yenikapı Ferrycat 7 26 Ekim Cuma 18:30/18:45 Kadıköy-Yenikapı / Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü 8 26 Ekim Cuma 18:50/19:05 Kadıköy-Yenikapı / Bursa Deniz Otobüsü 9 26 Ekim Cuma 20:20/20:35 Kadıköy-Yenikapı / Bursa Deniz Otobüsü 10 26 Ekim Cuma 18:45/19:15 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü 11 26 Ekim Cuma 18:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü 12 29 Ekim Pazartesi 12:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K. / Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 13 29 Ekim Pazartesi 17:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K. / Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 14 29 Ekim Pazartesi 20:00 Bursa / Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 15 29 Ekim Pazartesi 12:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü 16 29 Ekim Pazartesi 15:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü 17 29 Ekim Pazartesi 13:30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 18 29 Ekim Pazartesi 14:50 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 19 29 Ekim Pazartesi 16:10 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 20 29 Ekim Pazartesi 17:30 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 21 29 Ekim Pazartesi 18:50 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 22 29 Ekim Pazartesi 20:10 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 23 29 Ekim Pazartesi 23:45 Yenikapı-Yalova Ferrycat 24 29 Ekim Pazartesi 23:45 Yalova-Yenikapı Ferrycat



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