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İDO’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ek sefer

İDO’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ek sefer

İDO, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bandırma, Yalova, Bursa, Armutlu gibi lokasyonlara Pendik, Bostancı ve Yenikapı’dan planladığı 24 ek seferle yolcularına konforlu bir hizmet sunacak.

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İDO, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil döneminde yolcularına 24 ek sefer sunacak.

İDO, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil dönemine özel, yolcularına hızlı ve konforlu seyahat alternatiflerini artırmak için ek seferler planlayarak satışa sundu.

İDO, yüksek talep öngördüğü tüm dış hat seferlerinde Bandırma, Yalova, Bursa, Armutlu gibi lokasyonlara Pendik, Bostancı ve Yenikapı’dan planladığı ek seferlerle konforlu hizmet sunmaya devam ediyor.

Cumhuriyet bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler için trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedefleyen İDO, misafirlerine hızlı ulaşımın keyfini yaşatıyor.

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Tarih

Sefer Saati

Hat

Gemi Tipi

1

26 Ekim Cuma

16:45

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

2

26 Ekim Cuma

18:10

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

3

26 Ekim Cuma

19:30

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

4

26 Ekim Cuma

20:50

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

5

26 Ekim Cuma

23:45

Yenikapı-Yalova

Ferrycat

6

26 Ekim Cuma

23:45

Yalova-Yenikapı

Ferrycat

7

26 Ekim Cuma

18:30/18:45

Kadıköy-Yenikapı / Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa

Deniz Otobüsü

8

26 Ekim Cuma

18:50/19:05

Kadıköy-Yenikapı / Bursa

Deniz Otobüsü

9

26 Ekim Cuma

20:20/20:35

Kadıköy-Yenikapı / Bursa

Deniz Otobüsü

10

26 Ekim Cuma

18:45/19:15

Bostancı-Yenikapı-Bandırma

Deniz Otobüsü

11

26 Ekim Cuma

18:30

Bandırma-Yenikapı-Bostancı

Deniz Otobüsü

12

29 Ekim Pazartesi

12:00

Bursa-Armutlu-Armutlu T.K. / Yenikapı-Kadıköy

Deniz Otobüsü

13

29 Ekim Pazartesi

17:00

Bursa-Armutlu-Armutlu T.K. / Yenikapı-Kadıköy

Deniz Otobüsü

14

29 Ekim Pazartesi

20:00

Bursa / Yenikapı-Kadıköy

Deniz Otobüsü

15

29 Ekim Pazartesi

12:00

Bostancı-Yenikapı-Bandırma

Deniz Otobüsü

16

29 Ekim Pazartesi

15:30

Bandırma-Yenikapı-Bostancı

Deniz Otobüsü

17

29 Ekim Pazartesi

13:30

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

18

29 Ekim Pazartesi

14:50

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

19

29 Ekim Pazartesi

16:10

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

20

29 Ekim Pazartesi

17:30

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

21

29 Ekim Pazartesi

18:50

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

22

29 Ekim Pazartesi

20:10

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

23

29 Ekim Pazartesi

23:45

Yenikapı-Yalova

Ferrycat

24

29 Ekim Pazartesi

23:45

Yalova-Yenikapı

Ferrycat


Vira Haber

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