Aksa Jeneratör’den enflasyonla mücadeleye tam destek!

Aksa Jeneratör, yıl sonuna kadar portatif jeneratörlerde ve portatif jeneratör bakımında kullanılan yedek parça satışlarında yüzde 10 indirim uyguluyor.



Üç kıtadaki üretimini 160 ülkeye ihraç eden; kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetleriyle sektörünün lider markası olan Aksa Jeneratör, enflasyonla mücadeleye verdiği destek ile tüketicinin yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Aksa, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında yılsonuna kadar portatif jeneratörlerinde ve portatif jeneratör bakımlarına kullanılan yedek parça satışlarında yüzde 10 indirim yapacak.



Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntılı günlerin aşılacağına değinen Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin lider jeneratör markası olarak, güçlü Türkiye ve güçlü bir Türk markası olabilmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun ve katma değerli ürünler geliştirerek, üretim, ihracat ve istihdam gücümüzle ülke ekonomisine ve toplumsal kalkınmaya da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Son dönemde, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntılı günlerin üstesinden hep birlikte gelebileceğimize inanıyoruz. Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı”nı, yıl sonuna kadar Aksa portatif jeneratörlerimiz ve portatif jeneratör bakımlarında kullanılan yedek parça satışlarımızda yüzde 10 oranda yapacağımız indirimlerle destekleyeceğiz.”







Vira Haber

