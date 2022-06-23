Lojistik Sektörüne %70'e Varan Yatırım Desteği Verilecek

Lojistik Sektörüne ‘Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar’ ile kuracakları tesis ve ağlar için 60 milyon TL destek sağlanırken, ‘Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkındaki Karar’ ile kira, istihdam, reklam ve tanıtım ile navlun borsası destekleri de sağlanmaktadır. Lojistik destekler kapsamında ise firmalar; pazara giriş, birim desteği, tescil ve koruma desteği gibi 11 farklı destekten faydalanabilecekler.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Bakanlığı Destekleri Bilgilendirme Semineri TİM merkezinde gerçekleşti. 20 Nisan 2022 tarih ve 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar’ ile ‘Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkındaki Karar’ın detayları hakkında bilgi verilirken, lojistik sektörüne yönelik sunulan desteklerin detayları paylaşıldı.

Seminere; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Karakaş, Hizmet İhracatçıları Birliği Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Komite Başkanı ve UND Başkan Yardımcısı Murat Baykara, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Akın Ak ve HİB Genel Sekreteri Fatih Özer katıldı.

Baykara: Mal ihracatçılarına verilen destekler ilk kez lojistik sektörüne de veriliyor

HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Lojistik Komitesi Başkanı Murat Baykara, açılışta yaptığı konuşmada, bugüne kadar mal ihracatçılarına verilen desteklerin ilk kez lojistik sektörüne verildiğini belirtti. Emeği geçenlere sektör adına şükranları sunan Baykara, lojistik sektörüne verilen bu desteklerin ülke ihracatının artmasına da katkı sunacağını aktardı.

Baykara “Sektörümüz, ülkemizin ihracatını her koşulda taşımaya gayret ederek, İhracatçımıza ve üreticimize destek oldu ve her şartta, destek olmaya devam edeceğiz. Lojistik sektörünün önemi tüm dünyada öne çıkmıştır. Biz tüm sektörlerin altyapısıyız, bütün sektörlerin performanslarının yükselmesi için, hizmet veren bir sektörüz bu nedenle küresel tedarik zincirlerinin, dünya ticaret ve lojistik haritasının yeniden şekillendirildiği bu dönemde gelen bu destek paketi ile ülkemiz; dünya ticaretinden aldığı payı artırma noktasında sahip olduğu coğrafi konum ve avantajlarını lojistik gücüyle birleştirerek ülkemize, ihracatımıza önemli kazanımlar sağlayacaktır” dedi.

Baykara ayrıca “Her geçen gün artan maliyet unsurlarımız dikkate alındığında; Sektörümüze yapılacak iyileştirmelerin de, doğrudan mal ihracatımızın performansını artıracağını ifade etmek isterim. Geçtiğimiz yıl 12 milyar dolar ihracat yapan sektörümüz açıklanan desteklerle 20 milyar dolar ihracat seviyelerine daha hızlı ulaşacak” dedi.

Karakaş: Lojistik sektörü sunulan desteklerden faydalanmalı

Yaptığı sunumla desteklere ilişkin detayları açıklayan Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Karakaş, malı taşıyamadıktan sonra iyi mal üretmenin yeterli olmadığını belirtti ve şunları söyledi, "Yurt dışı lojistik dağıtım ağları (YLDA) programlarımızla depo kiralama hizmeti dahil olmak üzere firmalarımıza yüzde 70'e varan yatırım desteği vereceğiz. Siz işinizin başında durun, yatırımın yüzde 70'i devletten." dedi. Karakaş "İhracatın artması için sektörün istihdam dahil her parçasına yönelik destek mekanizmalarını oluşturduk. Sektör bundan faydalanmalı" şeklinde konuştu.

Özer: Destekler ihracata pozitif etki yapacak

HİB Genel Sekreteri Fatih Özer, “Bugün itibariyle 2794 üyeye ulaşan birliğimizde lojistik en fazla üyeye sahip 3. sektörümüz. Birliğimiz kurulduğundan beri hizmet sektörlerinin de mal ihracatında olduğu gibi desteklerden faydalanması için çalışıyoruz. Hizmet ihracatına yönelik peş peşe açıklanan destek mekanizmalarının sektörlerin ihracatına pozitif etki yapacağına inancımız tam” dedi.

YLDA DESTEKLERİ

Kurulacak YLDA başına 60 milyon TL destek sağlanacak.

Kira, ruhsat, komisyon ve hukuki danışmanlık için yıllık 24 milyon TL destek verilecek.

Reklam ve tanıtım için yıllık 3 milyon TL destek sağlanacak.

İstihdam için sağlanacak destek miktarı yıllık 4 milyon 800 bin TL olacak.

Navlun Borsa kurulumu için 3 milyon 600 bin TL destek verilecek.

LOJİSTİK DESTEKLER

Tescil ve Koruma Desteği (600.000 TL/yıl)

Pazara Giriş Belge Desteği (1.800.000 TL/yıl)

Birim desteği (720.000 TL/yıl/birim)

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği (1.800.000 TL/yıl)

Bireysel Katılım Desteği (300.000 TL/etkinlik)

Ürün Yerleştirme Desteği (600.000 TL/yıl)

Milli Katılım Desteği (300.000 TL/etkinlik)

Milli Katılım Etkinliğinin Organizasyonu Desteği (1.200.000 TL/organizasyon)

Sanal Fuar Organizasyon Desteği (600.000 TL/faaliyet)

Sektörel Alım Heyeti Programları Desteği (600.000 TL/program)

Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği (900.000 TL/program)

Yarışma ve Etkinlik Desteği (1.200.000 TL/etkinlik)