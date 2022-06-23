Green & Black Denizcilik'te Köstebek Operasyonu

Dökme Tehlikeli Sıvı Kimyasal Hammadde Taşımacılığında Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız aracılık şirketi olan Green & Black Denizcilik firması bazı çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. Firmadan yapılan açıklamada, yedi çalışanın şirkete yönelik olumsuz eylemleri nedeniyle sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi.

ESKİ YÖNETİCİ İLE ORTAK HAREKET

Green & Black Denizcilik, Avrupa Petrokimya Birliği, IMEAK Deniz Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Odası üyesi olan ve 15 yılı aşkın tecrübesi ile Amerika’dan Avrupa’ya, Çin’e, Hindistan’a uzanan dünyanın önde gelen “trading house”larına hizmet veren ve lojistik çözümler üreten bir şirket. Şirket çalışanlarının şirkete zarar verme amacına yönelik bu eylemlerinin şirketin eski bir üst düzey çalışanıyla birlikte organize edildiği, hızlı şekilde alınan aksiyon ve tamamen gizlilik içinde gerçekleştirilen iç denetim ile şirketin faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçildiği söyleniyor. Konu ile ilgili bazı çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunulması sonucunda savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturma kapsamında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan eş zamanlı operasyonda; şüpheliler A.F., B.Ö., D.S. ve M.B.B.’nin ev adreslerine yapılan baskınlar sonucunda bulunan dijital materyallere el konuldu.

GEMİ BROKERLERİ DERNEĞİ DE BİLGİLENDİRİLDİ

Green & Black Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mükremin Altuntaş ayrıca Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Dinçel’e de bir yazı göndererek yaşanan durumu anlattı ve son bilgileri paylaştı. Green & Black Denizcilik’ten gönderilen yazı şöyle:

Sayın Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Orhan Semih Dinçel,

Gemi Brokerliği mesleğinin gelişimi ve uluslararası standartlara ulaşması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Gemi Brokerleri Derneği Başkanı olarak sizi şirketimizin bazı çalışanlarına yönelik aldığımız karar hakkında bilgilendirmek isteriz.

Green & Black Denizcilik çalışanlarından A.F., B.Ö., D.S., M.B.B, B.C.Ç., H.Y. ve A.S.’in hukuka aykırı olarak şirketimiz faaliyetlerine yönelik eylemleri nedeniyle iş sözleşmelerinin feshedildiği bilgisini sizlere sunarız.

Söz konusu kararı, şirketimiz avukatları ve dijital adli tıp uzmanları tarafından tam bir gizlilik içinde gerçekleştirilen iç denetimler sonucu aldık.

Gemi Brokerliği mesleğini ilgilendiren tüm konulara titizlikle eğilen derneğimizin Başkanı olarak sizi temin ederiz ki; şirket bünyesinde yapılan iç denetimler, şirket üst düzey yetkililerinin gözetim ve denetiminde yapıldı; herhangi bir şekilde iş ortaklarımızın, müşterilerimizin bilgileri ifşa edilmedi.

Konuya ilişkin soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Gemi Brokerliği mesleğinin sorumluluğunu üstlendiğiniz için Başkanımız olarak, sizi tüm gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi borç biliriz. Ayrıca, Gemi Brokerleri Derneği’nin öncülüğünde sektörde çalışanlara yönelik etik ve ahlaki kurallar oluşturulması açısından da mesleki bilgilendirme ihtiyacı duyduğumuzu belirtmek isteriz.



İlginiz ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Mükremin Altuntaş

Green & Black Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı