Lojistikçi Kadınlar Ülke Ekonomisine Değer Katıyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü vesilesiyle tüm kadınlara; dün, bugün ve gelecek için teşekkür ederek, bu özel günlerini kutladı. UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, bugüne kadar aileyi ve toplumu bir arada tutarak toplamsal hayatın işleyişini sağlayan kadınların artık iş hayatına yön verdiğini söyledi.

Kadınların sektörde daha fazla yer almasıyla birlikte yönetimde de söz sahibi olmaya başladığını, birçok önemli lojistik şirketinin yönetici koltuğunda kadınların bulunduğunu söyleyen Nuhoğlu “Bu sektörün; kadınların, disiplinli ve özverili çalışmalarına, esnek ve çözüm odaklı yaklaşımlarına, cesur ve kararlı oluşlarına bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. Kadınların sayısı, sektörümüzde ne kadar çok olursa, sektörümüz de o kadar güçlü ve sağlam olacaktır” dedi.

Çetin Nuhoğlu, erkek egemen bir sektörde kadın sayısının hızla artması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Eskiden sektörümüzde belirli kademelerde görmeye alıştığımız ve sayıları bir hayli az olan kadınlar artık her alanda görev alıyorlar. Muhasebeden, depolamaya, satıştan filo yönetimine, yönetici koltuğundan araç direksiyona kadar her yerde kadın eli var. Bu sektör büyüyecek, gelişecekse bunun mimarı kadınlar olacaktır. Bu vesileyle; başta sektörümüz olmak üzere, ülkemiz ve dünyada görev yapan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, minnet ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

UND “ 8 Mart Kadınlar Günü ”nün anlamına ilişkin, 8 Mart’ta Genç UND Akademi katılımcılarına sektörde tanınan kadın yöneticilerin katılımıyla “Lojistikte Kadın Yöneticileri” konulu bir webinar düzenleyecek olup, ayrıca UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Genç UND Kadın Üyeleri ile birlikte online sohbet toplantısında bir araya gelerek, kadın üyelerinin sektöre ilişkin görüş, talep ve geleceğe yönelik hedefleri değerlendirecek.

Vira Haber