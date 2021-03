LÖSEV Başarısının Arkasındaki Kadınlar

Lösemili çocukların annelerini Anne Üretim Atölyeleri’nde istihdam eden LÖSEV, üreten güçlü kadınlarla güçlü yarınlar yeşertiyor.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı her başarılı markanın arkasında kadın gücü olduğuna inanıyor ve yüzde 90 kadın istihdamına ek olarak Lösemili Çocukların Annelerini de üretime dâhil ediyor. Türkiye’nin 81 ilini köy köy gezen LÖSEV tırının rotasını da LÖSEV Vakfı kadın yöneticileri belirliyor, çocukların dileklerini gerçekleştirmek için kaynağı da kadın iletişimciler yaratıyor. Gıdadan hijyene on binlerce koli çoğunluğu kadın LÖSEV ekiplerince hazırlanıyor, finans kayıtları da kadınlarla tutuluyor. LÖSEV Vakfı’nın bir kuruluşu olan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde de doktordan hemşireye avukattan muhasebeciye yüzde 75 kadın sağlık, destek ve idari personel yer alıyor. Profesyonel yöneticilerden güler yüzlü destek personellerine, LÖSEV kadınları gücünü LÖSEV’den alıp lösemili çocuklar yararına kullanıyor. Umut hikâyelerinde üretimin yeri LÖSEV’ in bir mutfak masasında, lösemili çocukların annelerine uğraş terapisi amacı ile 20 yıl önce hayata geçirilen minik atölye yıllar geçtikçe büyüyor. Üretime birkaç seramik magnet ve bez bebekle başlayan anneler, doğal salçadan saf ve katkısız çikolatalara, oyuncaklardan yastıklara kadar binlerce üretime el veriyor.

LSV Dükkan markası ile satışa sunulan ürünlerin her birinin arkasında ise onlarca kadın yer aldığı gibi sağlanan gelir de yine lösemili çocukların tedavi, eğitim ve sosyal ihtiyaçları için kullanılıyor. Sadece bir yastığın hikayesi bir LÖSEV annesi tarafından şöyle ifade ediliyor, “Tedavi sürecinde ona en yakın arkadaş başını koyduğu yastık oldu. Bir yastığın içini doldururken, üstünü işlerken o günlerimizi düşünüyorum”. Umut hikayelerinde her bir ürün tıpkı bu yastık gibi LÖSEV Anne Üretim atölyelerinde huzur ve sağlık dilekleriyle hazırlanıyor. “Okumayı yazmayı burada öğrendim LÖSEV’den yolu geçmiş kadınlar eğitim ve kültürel gezilerle de güçleniyor. Okuma yazma eğitiminden başlayıp pastacılık kursuna kadar devam eden eğitim programıyla LÖSEV’li anneler özgüvenli, güçlü kadınlar olarak çocuklarını en güzel yarınlara hazırlıyor. En sevdiği masalları annesinin dilinden dinleyen LÖSEV’li çocuğun annesinin, “Çocuğumun tedavisi sırasında LÖSEV eğitimlerine de katıldım. Okumayı yazmayı burada öğrendim. Eskiden her yere sadece eşimle giderdim. Şu an dimdik ayaklarımın üzerinde durabiliyor, istediğim yere gidebiliyorum.” sözleri LÖSEV’in verdiği eğitimlerle güçlenen bir hayatı özetliyor. Tüm bu çalışmaları yüzde 90 oranındaki kadın nüfusu ile gerçekleştiren LÖSEV üreten kadınlarla günden güne güçleniyor.

