Lucien Arkas’a 2. Kez İtalya Liyakat Nişanı

İtalya Devleti tarafından, 2007 yılında sınırlı sayıda verilen en yüksek onur sınıfı ödülü İtalya Cumhuriyeti Şövalyelik Nişanı’na (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) layık görülen Lucien Arkas 14 yıl sonra Şövalyelik’ten daha yüksek bir mertebe olan Subaylık mertebesindeki liyakat nişanı (Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana) ile onurlandırıldı.

Törene İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio ve eşi Michelle Moubarak, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ve nişanlısı Merve Sakallı ile çocukları; Bernard Arkas ve Funda Arkas, Diane Arkas Göçmez ve Onur Göçmez, Claire Arkas ve Denis Filidis, Gisele Arkas, Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak ve yakın aile dostları katıldı.

Konsolos Giorgio, nişanı takdim ederken İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın mektubunu okuyarak şöyle konuştu: “İtalya Cumhurbaşkanı, Şövalye Lucien Arkas’a Arkas Holding’in başarısına öncülük ederek elde ettiği kişisel başarılar ve hamisi olduğu Arkas Sanat Merkezi sayesinde İzmir’i bir kültür merkezi haline getirmesinin yanında, aynı zamanda 2016 yılında İzmir’in tek İtalyan okulu olan Özel İtalyan Ana ve İlkokulu’nun eğitim hayatına devam etmesi konusunda verdiği desteklerle okulun ve İtalyan dili öğretiminin 120 yıldan fazla bir süredir devam etmesini sağladığı için teşekkür ediyor ve Subay nişanını takdim ediyor.”

Vira Haber