Çevreciler Aliağa'ya Sökülmeye Gelen Gemi İçin Dilekçe Verdi!

Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde bulunan bir firma tarafından 1 milyon 600 bin dolar civarında bir bedele alındığı iddia edilen gemi sökülmek için Aliağa’ya yaklaştıkça çevre gönüllüleri de adeta diken üstünde bir tedirginlik hissediyor.

Brezilya Donanması’na ait ‘NAe São Paulo’ Uçak Gemisi, içinde yalıtım amacıyla 600 ton asbest ayrıca, ağır yağ, ağır metal, poliklorür, bifeniller ve radyoaktif maddeler barındırdığı gerekçesiyle bir süredir Aliağa ve İzmir’deki çevre savunucularını adeta alarma geçirmiş durumda.

Aliağa Çevre Platformundan Cihat Aktarıcı, Aliağa Eğitim-Sen, Emekli-Sen ve bir grup Aliağa’lı çevreci bugün Aliağa Liman Başkanlığı'na giderek dilekçe verdiler. Geminin içeriğinde bulunan maddelerle ilgili bilgi talebinde bulunulan dilekçeyi Liman Başkanlığı aldı. Ulaşılan bilgiye göre Liman Başkanlığındaki yetkililer gemide bulunan zararlı maddelere ilişkin herhangi bir bilgileri olmadığı ifadesinde bulundu.

Başka bir çevre aktivisti ise Aliağa Liman Başkanlığına verilen dilekçenin sayı ve numarası alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Türk Tabipler Birliği İzmir Şubesine iletilecek. Aynı şekilde ortak metin şeklinde bir dilekçe hazırlanılarak CİMER’e gönderileceği bilgisini verdi. Aynı çevreci ayrıca change.org’ta da imza kampanyası başlatılacak. Çarşamba günü Aliağa’da yapılacak toplantıda bundan sonra izlenecek yola ilişkin planlama da bulunulacağı ifadesinde bulundu. Çevre aktivisti şöyle devam etti;

“Daha önce CHP ve HDP Milletvekilleri Murat Emir ve Murat Çepni bu gemi ile ilgili soru önergesi vermişti bilindiği gibi. Az önce, HDP Milletvekili Saruhan Uluç’un danışmanı Altan Sungur beni aradı. Bilgi ve belge istediler, yarın gemiyle ilgili soru önergesi vereceklerini söylediler.

Geminin şu anda Yunanistan anakarası civarında bir yerde açıkta bekletildiğine dair elimizde bilgi var...”

Vira Haber