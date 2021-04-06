Güneş Enerjisi Devi Longi Green, Hidrojen Piyasasına Giriyor
Çin merkezli enerji devi Longi Green, hidrojen piyasasına, kurduğu Xi’an Longi Hydrogen Technology şirketiyle giriş yapacak.
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Dünyanın en büyük güneş enerjisi şirketi olan Çin merkezli Longi Green Energy Technology hidrojen piyasasına giriyor.
Solarzoom'un haberine göre Longi Green Energy şirketi hidrojen sektöründe faaliyet göstermek için Xi’an Longi Hydrogen Technology Co.'nun 31 Mart'ta kuruluşunu tamamladı.
Yeni kurulan şirketin hissedarları Xi’an Longi Green Energy Venture Capital Management Co. ve Shanghai Zhuqueying Private Equity Investment Fund Partnership olarak duyuruldu.
Yonga plakası, güneş pili ve panelleri üretimi yahan Longi Green Energy Technology'nin piyasa değeri 52 milyar doların üzerinde.
Kaynak: Dünya
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Etiketler : longi green, güneş enerjisi, hidrojen
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