İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. ENERJİ

  3. Güneş Enerjisi Devi Longi Green, Hidrojen Piyasasına Giriyor
Güneş Enerjisi Devi Longi Green, Hidrojen Piyasasına Giriyor

Güneş Enerjisi Devi Longi Green, Hidrojen Piyasasına Giriyor

Çin merkezli enerji devi Longi Green, hidrojen piyasasına, kurduğu Xi’an Longi Hydrogen Technology şirketiyle giriş yapacak.

A+A-

Dünyanın en büyük güneş enerjisi şirketi olan Çin merkezli Longi Green Energy Technology hidrojen piyasasına giriyor.

Solarzoom'un haberine göre Longi Green Energy şirketi hidrojen sektöründe faaliyet göstermek için Xi’an Longi Hydrogen Technology Co.'nun 31 Mart'ta kuruluşunu tamamladı.

Yeni kurulan şirketin hissedarları Xi’an Longi Green Energy Venture Capital Management Co. ve Shanghai Zhuqueying Private Equity Investment Fund Partnership olarak duyuruldu.

Yonga plakası, güneş pili ve panelleri üretimi yahan Longi Green Energy Technology'nin piyasa değeri 52 milyar doların üzerinde.

Kaynak: Dünya

Bu haber toplam 249 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.