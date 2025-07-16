Lüks Araçlar Artık Denizlerde

Su üzerinde otomobil gibi hareket eden jet carlar hem yerli hem de yabancı turistlerden yoğun talep görüyor.

Marmaris'te tatilin alternatif eğlencelerinden olan su sporlarında eskiden en çok rağbet gören aktivite jet ski iken, şimdi jet carlar ilgi görüyor. Jet car üretimi ve ihracatı yapan su sporları işletmecisi ve Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, söz konusu araçların motoru hariç tüm parçalarının Türkiye'de üretildiğini ve bugüne kadar 16 ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Yıldız, "Jet car tamamen yerli sermaye ile geliştirildi. Maldivler, Tayland, ABD, Bahamalar, Avustralya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelere ihracat yaptık. Amerika'da showroomumuz da bulunuyor" dedi.

Jet carların kullanımında herhangi bir ehliyet zorunluluğu bulunmadığını belirten Yıldız, araçların güvenli ve kolay kullanılabilir olduğunu ifade etti. Araçların kiralama yöntemiyle hizmet verdiğini kaydeden Yıldız, "İsteyen 15 ya da 30 dakikalık sürelerle jet car kullanabiliyor. Porsche ve Ferrari modelinde araçlarımız var" diye konuştu.



Öte yandan jet car kullanım alanlarında cankurtaran eğitimi almış personelin görev yaptığı öğrenildi.

Vira Haber