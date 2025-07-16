Sinop'un Denizcilik Tarihi Yeniden Canlanıyor

Kentin tarihi yapıları arasında yer alan ve halk arasında Askeri Gazino olarak bilinen, Tarihi Jandarma Misafirhanesi'nin geçtiğimiz yıllarda Kültür Turizm Bakanlığı'na devir edilmesi ardından restorasyon işlemleri başlatılmıştı. Tarihi binanın kente Denizcilik Müzesi olarak kazandırılması kararı alınıp, projelendirme çalışmaları yapılmıştı. İl Müdürü Güzel, Denizcilik Müzesi hakkında verdiği bilgiler arasında artık son aşamaya gelindiğini belirtti. Sinop'un denizcilik tarihinin söz konusu müzede yer alacağının altını çizen Müdür Güzel, "Çok geniş yelpazede ürünler olacak. 2026 yılında hayata geçirmeyi arzuluyoruz" dedi.

Ayrıca tarihi bina, eski görünümündeki gibi restore edilerek, çatı kısmındaki kubbe de gün yüzüne çıkartıldı.

Tarihi yapının ziyarete açıldığında ayrı bir destinasyon alanı olacağını kaydeden Müdür Güzel, "Tarihi Jandarma Misafirhanesi'nin bakanlığımıza tahsisi gerçekleştirildi. Şuanda Sayın Valimizin talimatıyla İl Özel İdaresi üzerinden, projelendirme çalışmaları yürütülüyor. Valilik çalıştı çok güzel bir proje ortaya koydu. Şimdi bu proje koruma bölge kurula sunulacak. Koruma Kurulu'ndan da onay çıktıktan sonra projenin hayata geçirilmesi uygulama noktasındaki aşamaya geçilecek. Bu aşamada da bakanlığımızın takdirleriyle, yerel dinamiklerle inşallah Denizcilik Müzemizi 2026 yılında hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Amfora müzemizde Sinop'un denizcilik tarihi Sinop'a özgü amforalar ve çok geniş yelpazede eserler, arkeolojik ürünler olacak. Gerçekten o tarihi yapıyı da ziyarete açtığımızda ayrı bir destinasyon olarak turizmimize katkıda bulunacak. Süreç devam ediyor. İnşallah süreç somutlaştığında da kamuoyuna daha net olarak bilgi verebiliriz" diye konuştu.

Vira Haber