İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. TURİZM

  3. Lüks gemi "The World" Marmaris kıyılarında
Lüks gemi "The World" Marmaris kıyılarında

Lüks gemi "The World" Marmaris kıyılarında

Bahamalar bayraklı "The World" isimli lüks gemi, Muğla'ya geldi.

A+A-

Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan 196 metrelik kruvaziyerde, 182 yolcu ile 258 personel bulunuyor.

Gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Datça'dan gelen gemi, yarın gece saatlerinde Fethiye Limanı'na hareket edecek.

the-wold-virahaber2.jpgVira Haber

Bu haber toplam 91 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.