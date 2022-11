Petrol Ofisi Büyük Önderi yine çok özel bir 10 Kasım filmi ile andı

Sunay Akın imzasını taşıyan filmde, Atatürk bu kez 1915 yılında Gelibolu’ya çıkarma yapan ve muharebe alanında savaştığı Anzak Birlikleri’nin komutanı İngiliz General William Birdwood’dun gözünden anlatıldı. Atatürk’ün, cephedeki düşmanlarının dahi saygı duyduğu yüzyılın dehası olduğunu çok özel bir anı ile vurgulayan kısa film; izleyenlere Atatürk gibi bir lideri sahip olmanın gururunu ve O’na her yıl artan özlemi bir arada yaşatıyor.

Dünya tarihi, yüzyıllar boyunca pek çok lideri, üstün yetenekli komutanı ve saygın devlet adamını yazdı. Ancak hiçbiri zekâsı, kişiliği, eserleri, fikirleri ve yaptıklarıyla, hezimete uğrattığı komutan ve devlet adamlarının dahi saygı duyduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadar damgasını vuramadı.

Olağanüstü şartlara rağmen yıkılmış, işgal altındaki bir imparatorluktan modern bir ulus yaratan Atatürk, verdiği bu mücadele ile sadece ulusumuz için değil, esaret altındaki pek çok millet için ilham kaynağı oldu. Savaşın günlerinde bile barışı savunmaktan geri kalmayan Atatürk, en imkânsız durumlardaki taktik zekası, ileri görüşlülüğü ve askeri başarısı ile düşmanlarının dahi büyük saygınlığını kazandı.

Cephede düşmanıydı, son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Bu topraklarda doğan ve faaliyet gösterdiği tüm alanlarda Atatürk’ün çizdiği aydınlık gelecek vizyonu ile çalışan Petrol Ofisi, bu 10 Kasım’da yine Atatürk’ü çök özel bir kısa bir filme ile andı. Petrol Ofisi’nin ‘Özel Günler’ serisi kapsamında, Büyük Lider, bu defa muharebe meydanında savaştığı İngiliz General William Birdwood’dun gözünden aktarıldı.

Şair ve yazar Sunay Akın’ın imzasını taşıyan 10 Kasım filminde; bacağından rahatsız olan ve doktorların seyahat etmemesini söylediği İngiliz General William Birdwood’un Ankara yolculuğu ele anlatıldı.

1915 yılında Gelibolu’ya çıkarma yapan Anzak Birlikleri’nin komutanı olan William Birdwood, ilerleyen yaşına ve tüm uyarılara rağmen Ankara’ya gelir. General Birdwood onca yolu, dehasıyla Çanakkale’yi geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısını sunmak için gelmiştir.

Tarih, 21 Kasım 1938’dir. Mustafa Kemal Atatürk’ün top arabasının üstünde Ay Yıldız’a sarılı naaşı önünden geçerken, General William Birdwood üstündeki üniforması ve tüm saygınlığı ile ayağa kalkar ve selam durur.

İngiliz generalin bu davranışı, Atatürk’ün ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ sözüyle tüm dünyada gördüğü saygınlığın tarihe yansımasıdır…

Sunay Akın, eşsiz anlatımı ile izleyenleri tarihte kısa bir yolculuğa çıkaran duygu dolu film; Atatürk gibi bir lidere sahip olmanın gururunu ve O'na her yıl daha artarak büyüyen özlemi bir arada yaşatıyor.

Büyük bir asker, büyük bir devlet adamı ve büyük bir liderdi. Millet olarak, bugün kurduğumuz her hayalin, koyduğumuz her hedefin ve aldığımız her başarılı sonucun arkasındaki ilham, çaba ve vizyonu şüphesiz bu Büyük Lidere borçluyuz.

Petrol Ofisi olarak, milletimizin ortak değeri olan Atatürk’e, ilkelerine ve miras bıraktığı Cumhuriyete sahip çıkmaya ve onu daha da ileri taşımaya devam edeceğiz.

Yüzyılın dehası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84’üncü yılında bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.”

