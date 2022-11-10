ODEMED heyetinden önemli ziyaretler

İlk olarak İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunularak, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Lisesi ve genel denizcilik durumları istişare edildi. Dernek adına planlanan projeler paylaşılarak değerlendirmeler yapıldı.

Son olarak her sene düzenlenen ancak pandemi nedeniyle 3 yıldır verilemeyen 25. yıl mezuniyet plaketlerini okul bahçesinde düzenlediği yemek etkinliğinde 1995, 1996 ve 1997 mezunlarına Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği takdim etti. Yaklaşık 300 kişilik katılımın olduğu etkinlikte mezunlar birlik, beraberlik içinde özlemlerini giderdiler.

Vira Haber