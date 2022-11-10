Gemi Brokerleri Derneği söyleşi düzenledi

Sektör paydaşlarının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen söyleşide, Ekonomist ve Stratejist Fatih Keresteci “Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi ve Mali Piyasalarına Yönelik Güncel Stratejik Bakış, konulu bir sunum yaptı.

Söyleşinin ilk bölümünde konuklara hitap eden Fatih Keresteci, Covid-19 salgını ve Rusya – Ukrayna savaşının piyasalara olan etkisinden bahsederek tüm dünyanın enflasyon sorunu yaşandığını ifade etti. Enflasyon döneminde paranın mala bağlanması gerektiği konusunda vurgu yapan Keresteci, “Yüksek enflasyon ortamında adil değer kavramı ortadan kalkar. Bu büyük bir sorundur. Dünya genelinde enflasyonla mücadelede faiz arttırılırken Türkiye’de düşürülüyor. Enflasyon bir hastalık değil, semptomdur. Yaşanan enflasyonun ana sebebi talebin fazla olması değil; tedarik zinciri krizleri. Özellikle pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında tedarik zincirinde kopmalar yaşandı” diye konuştu.

2023 yılında faiz artışlarının sonuna gelineceğine dikkat çeken Keresteci, “Bu, enflasyon finansal olarak sakinleşecek demektir. Ancak bundan sonra enflasyon, asla bundan 3 sene öncesinde olduğu gibi yüzde 1 ve 2’lere gelmeyecek. Dünyayı zor yıllar bekliyor ” dedi.

Türkiye’de yaşanan enflasyon sorununa da değinen Keresteci, şunları kaydetti: “Dünya enflasyona karşı faiz arttırırken biz tam tersi faiz indirdik. Temel amaç şu; biz o acı reçeteyi hemen almaktansa, onu bir şekilde öteliyoruz. Çünkü önümüzdeki sene seçim var. Seçim öncesi faiz arttırmak intihar demektir. Otorite şöyle bir şey düşünüyor. Önce asgari ücret zammı geliyor, 9 bin 500 TL net olacak. Ocak – Şubat –Mart aylarında ekonomi canlanacak. İkinci adımda ise ocak ayından itibaren kredi muslukları açılacak. Yalnızca kobilere, ihracatçılara ve istihdam yaratanlara açılacak. Örneğin otomotiv sektörüne açılmayacak. Üçüncü adımda da aflar geliyor. Vergi affı, imar affı, bilanço affı, sicil affı ve EYT gibi… Bunlarla beraber seçime gidilecek. 2023’ün ilk yarısını ekonomi için çok riskli görmüyorum. Büyüme belli seviyede olacak. Kur bir miktar yukarı gidebilir ama çok değil. Yılın ikinci yarısı da seçim sonuçlarına bağlı.”

Dünya daha kırılgan bir hal aldığı için önümüzdeki dönem için uyarılarda bulunan Keresteci, “Siz siz olun yatırım yaparken ya da karar verirken bugün şartlarını değil 5 – 10 sene sonrasını düşünün. Zor bir dünya modelindeyiz ancak asla umutsuzluğa kapılmayın. Biraz riski seviyorsanız kriz iyi bir şeydir. Çünkü kriz işi iyi yönettiğiniz zaman sizi diğerlerinden daha fazla öne çıkarır. Rasyonel olun, yakın vadeyi görmeye çalışın” değerlendirmesinde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Ardından, Türk P&I Sigorta Genel Müdür Ufuk Teker ve Hasar Grup Müdürü Burcu Berrak “Küresel Gelişmelerin Deniz Sigortalarına Etkileri” ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Son olarak, Deniz Hukukçusu Avukat Dr. Metin Uğur Aytekin, “Güncel Olaylar Işığında Navlun Sözleşmelerine Bakış: Etik Kurallar ve Gemi Brokerliği” üzerine bir sunum yaptı.

Vira Haber