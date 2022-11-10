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Saat 09:05’te tüm Türkiye’de hayat durdu

Saat 09:05’te tüm Türkiye’de hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında tüm Türkiye’de saygıyla anıldı.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yıldönümünde Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anıldı.

Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

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Saat 09.05'i gösterdiğinde Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda bulunan yolcular, saygı duruşunda bulundu.

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Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Anma töreninin ardından oda vatandaşlara açıldı.

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Gaziantep'te saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

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İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde de rehberler ve bazı turistler saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

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İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılan kent protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

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Kadıköy Bostancı Sahilinde balıkçı tekneleri ve botlar Türk bayrakları ile geçiş yaptı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi.

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Vira Haber

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