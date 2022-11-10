İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda Türk-İngiliz Denizcilik Forumu düzenlenecek

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde Meclis Salonu'nda, 13.30 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Forum kapsamında kuru yük, ürün tankeri ve yeni inşa segmentleri bağlamında genel piyasa incelemesi, küresel denizcilikte vergi trendleri, Türk Armatörleri için finansman kaynakları, deniz sigortası piyasalarında yaşanan güncel sorunlar, deniz taşımacılığı ve ticaretinde profesyonelliğin desteklenmesi ve charterparty ve yeni gemi inşa sözleşmelerinin ihtilaf çözümlerinde İngiliz hukuk ve yargısının yaklaşımları konuları ele alınacak.

Forum'da; armatörler, işletmeciler, yöneticiler, gemi inşacılar, gemi brokerleri ve diğer ilgili sektör paydaşlarına dünyadaki gelişmeler hakkında sunumlar yapılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu Forum’a, https://www.eventbrite.co.uk/e/turkish-british-shipping-forum-tickets-442369658557 internet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırılması gerekiyor.

Turkish – British Shipping Forum Hk.

Vira Haber