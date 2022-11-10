İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran’dan 10 Kasım Mesajı

Başkan Tamer Kıran'ın mesajında şu ifadeler yer aldı;

“İstiklal Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 84. yıldönümünde yâd ediyoruz.

Askeri bir deha ve ülkemizin geleceğine yön veren büyük bir devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe adını altın harflerle yazdırırken, esaret altındaki milletlere de ilham kaynağı olmuştur.

Kısa ömrünün her anını ülkemizin kalkınması, vatandaşlarının refahı için harcayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına sahip çıkmak, “en büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi, “muasır medeniyet seviyesinin üzerine” çıkarmakla mümkün olacaktır.

O’nun, “denizciliği, Türk’ün büyük millî ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” sözlerini rehber edinerek, denizciliğin her alanında ülkemizi daha ileri noktalara taşımak azim ve kararlığıyla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yıldönümünde saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun.”

Vira Haber