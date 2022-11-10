Deniz Trafik Operatörleri Derneği’nin Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Deniz Trafik Operatörleri Derneğinin 10. Dönem Olağan Genel Kurulu Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi’nde üyelerin yoğun katılımıyla yapıldı.
Derneğin eski Yönetim Kurulu Başkanlarından Mert Çakmakçı, TMMOB GEMİMO eski Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Zafer Akbulut, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Ahmet Saygın Ulus, İTÜ DEFAMED Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Ufuk Teker, Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu 2. Başkanı Kaptan Harun Akbaş, Emekli Kılavuz Kaptan Saim Oğuzülgen ve Emekli Kaptan Ömer Asmalı söz alarak Deniz Trafik Operatörleri’nin Deniz Yetki Alanlarındaki önemine değindiler.
Genel Kurul sonucu oluşan 10.Dönem Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Asil
1- Ahmet DENİZ
2- Ahmet KORKUT
3- Mehmet ERDOĞAN
4- Yonca ÇETİN
5- Yaşar DOĞAN
6- Fatih ÇELİK
7- Ömer ÇORUH
Yönetim Kurulu Yedek
1- Fatih SARI
2- Berat DAĞKIRAN
3- Burcu İVGEN UZUN
4- Serhat YALÇIN
5- Mehmet ALİ CİBAR
Denetim Kurulu Asıl
1- Seçkin SARAÇOĞLU
2- Barış GÜL
Vira Haber
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