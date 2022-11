Ekol 10 Kasım’da Atatürk’ü Özel Bir Filmle Anıyor

Filmde; Ekol’ün, Atatürk’ün hatıralarına ve ilkelerine sonsuz bağlılıkla Türkiye’yi geleceğe taşımak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceği konu edildi.

Ekol ekibi tarafından filmin Atatürk’ün “çalışma ve üretme” teması ile birleştirilmesine karar verildikten sonra anma ortak noktasına varıldı. Bugüne kadar yapılmış animasyonlu anma filminden farklı olması için çizgi resimlerin hareketliliğiyle temanın oluşturulmasına karar verildi.

FİLM İÇİN 11 KİŞİLİK YARATICI EKİP ÇALIŞTI

Ekol için Dijital Medya Ajansı RealWorks tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü filmini, 11 kişilik yaratıcı ekip, üç haftada yayına hazır hale getirdi. Filmin binlerce kişiye ulaşması tahmin ediliyor.

Ekol’ün Atatürk’e özlem ve minnetinin vurgulandığı filmde; “Biz her gün binlerce müşterimiz için yüzbinlerce ürün taşıyoruz. Lojistikte yeni yaklaşımlar ve teknolojileri, sürdürülebilirlik ilkemizle taşıyoruz. Doğa ve tüm canlılar için iyiliği taşıyoruz. Ama her şeyden önemlisi 12 ülkede, binlerce Ekollü ile çıktığımız her yolculukta O’nu kalbimizde taşıyoruz.” denildi.

Büyük önder Atatürk’e saygı filmi, Ekol’ün sosyal medya hesaplarının yanı sıra YouTube üzerinden https://www.youtube.com/watch?v=i27xIdRZivM linki ile izlenebilecek.

FİLMİN KÜNYESİ:

Hazırlayan Ajans: RealWorks

Briefleyen ekip: Ekol Lojistik İşveren Markası ve İç İletişim Ekibi

Kreatif Direktör: Emre Yücel

Proje Yöneticisi: Bahar Altun, Murat Yıldız

Art Direktör: Ayşenur Sarıer

Senaryo: Emre Yücel, Bahar Altun, Murat Yıldız

Stratejik Planlama: Bahar Altun

Storyboard: Hazal Bilyap

Görsel Tasarım: Zeynep Kokala, Hazal Bilyap, Aykut Ulutürk, Onur Sakarya

Motion Designer: Görkem Gün, Metehan Düzcan

Seslendirme: Özgür Babal

EKOL HAKKINDA:

Ekol, 1990 yılında kurulan; taşımacılık, kontrat lojistiği, dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri yönetimi alanında 12 ülkede kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren entegre bir lojistik şirketi.

Aklı, duyguyu ve bilinci birleştiren iş yapış modelini teknolojiden aldığı ilhamla destekleyen Ekol, her zaman müşterilerine entegre, esnek ve en etkin çözümleri sunuyor. Ekol ‘ün hep bir adım ileride oluşu, yeterince iyiyle yetinmemesi müşterilerinin başarılarına hizmet ederken aynı zamanda çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar da sağlıyor.

Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Slovenya ve İsveç’te olmak üzere, kapalı alanı 1.000.000 m²’nin üzerindeki dağıtım merkezinin yanı sıra Intermodal taşımacılığa fırsat veren haftalık 52 sefer yapan blok trenleri ve 7 bin 500 aracıyla da Ekol, Avrupa’nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında.

Dağıtım alanındaki gücünün yanı sıra Ekol‘ün vaatlerini gerçekleştirmedeki en önemli gücü sahip olduğu insan kaynağı. Kusursuz müşteri memnuniyeti için bitmeyen bir enerjiyle hizmet veren 8 binin üzerinde çok uluslu çalışanı, Ekol’ü başarıya taşıyan yolda çok önemli bir rol oynuyor. Ekol, Dünya’nın en iyisi değil, Dünya için en iyisi olmayı amaçlıyor.

