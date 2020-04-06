Lüks Gezi Teknesi Battı

Edinilen bilgiye göre Bebek Sahilinde demirli 20 metrelik lüks gezi teknesi su almaya başladı. İçinde bulunan bir kişinin haber vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, İtfaiye ve ambulans geldi.

Teknede olup durumu bildiren kişi ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından kurtarıldı.

Dün sabah meydana gelen olayda yaklaşık bir haftadır İstanbul’da etili olan fırtınalı ve sağanak yağışın teknenin su almasına neden olduğu tahmin ediliyor.

Vira Haber