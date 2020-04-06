Virüs Tespit Edilen Gemiden Tahliyeler Başladı
54 Türk vatandaşının bulunduğu ‘Elefterios Venizelos’ gemisinden tahliyeler başladı. İşte detaylar.
A+A-
Yunanistan’ın Pire Limanı’na yanaşmasına müsaade edilen ‘Elefterios Venizelos’ gemisinde koronavirüs testleri negatif çıkan 54 Türkiye vatandaşı, Atina’da daha önce gerekli sağlık önlemlerinin sağlandığı otellere nakledildi.
Türkiye vatandaşları 14 gün karantinada tutulduktan sonra Türkiye’ye gönderilecekler. Aynı şekilde, test sonuçları negatif çıkan farklı ülkelerden 140 yolcu da gemiden tahliye edilerek, otellere yerleştirildi.
Gemide, test sonuçları pozitif çıkan ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanan 65’i Türkiye vatandaşı 119 kişi bulunuyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 85 defa okunmuştur
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Deniz, Gemi, Karantina
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.