Dikkat! Fırtına Geliyor

Meteoroloji'den yapılan son açıklamalara göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu illerinde sağanak yağmur etkisini gösterecek.

Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyrazın da kendisini hissettirmesi bekleniyor. Diğer bölgeler ise parçalı ve çok bulutlu olacak.

İSTANBUL'DA FIRTINA

İstanbul'da önceki gün yapılan fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Rüzgar sahillerde dalgaların oluşmasına neden olurken ağaçların da sallanmasına sebep oldu. Fırtınalı havanın kent genelinde yarın akşam saatlerinde kadar etkili olması bekleniyor.

Vira Haber